Manuel Monsalve es trasladado de urgencia a clínica en Viña del Mar por dolor abdominal

La madrugada de este sábado el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides, fue llevado a la clínica Ciudad del Mar en Viña del Mar tras presentar un intenso dolor abdominal mientras cumplía su arresto domiciliario total en dicha ciudad.

Según reportaron ADN y Radio Biobío, fuentes de Carabineros detallaron que el llamado de emergencia llegó cerca de la 1:30 horas a la Primera Comisaría, alertando sobre su deterioro de salud.

Al arribar a su residencia y evaluar su estado, los uniformados gestionaron una ambulancia, pero ante la falta de unidades disponibles, optaron por trasladarlo en un vehículo policial.

Los antecedentes preliminares sugieren que su condición estaría asociada a complicaciones por úlceras. En estos momentos, Monsalve permanece hospitalizado bajo supervisión médica y custodia policial, acompañado por su esposa.

La familia Monsalve Garrido emitió un comunicado confirmando el episodio: “Durante la madrugada de hoy, Manuel Monsalve Benavides presentó un cuadro médico, motivo por el cual debió solicitar atención médica de urgencia en un recinto médico de la ciudad de Viña del Mar. Actualmente se encuentra siendo evaluado por el equipo médico, realizándose los exámenes correspondientes para determinar el diagnóstico y el tratamiento a seguir (…) Agradecemos el respeto a su privacidad en este momento”.

El texto añade que se notificó el hecho a Carabineros, al tribunal a cargo de su caso y a su defensor penal público.

Cabe recordar que Monsalve fue formalizado en mayo por los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una funcionaria durante su periodo como subsecretario del Interior, y actualmente enfrenta la investigación bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total.