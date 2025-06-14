Medio Oriente y Ucrania: Trump y Putin conversaron por teléfono sobre conflictos globales

El Kremlin informó este sábado que los presidentes Vladimir Putin (Rusia) y Donald Trump (Estados Unidos) mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron dos temas clave: «la peligrosa escalada» en Medio Oriente —en alusión al reciente conflicto entre Israel e Irán— y los avances en las negociaciones sobre Ucrania.

Según el comunicado oficial, la situación en Oriente Medio ocupó el centro del diálogo, donde ambos líderes manifestaron preocupación pero «no descartaron un regreso a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní».

Esta es la quinta vez que ambos mandatarios hablan desde que Trump asumió la presidencia, marcando un distanciamiento de la política hacia Rusia adoptada por la administración Biden.

Putin actualizó a su homólogo estadounidense sobre los progresos en los acuerdos logrados durante la reunión entre delegaciones rusas y ucranianas en Estambul el 2 de junio, destacando la disposición de Moscú para reiniciar las conversaciones a partir del 22 de junio.

Por su parte, Trump «reiteró su interés en una resolución rápida del conflicto ruso-ucraniano».

La llamada también incluyó un tono más personal: Putin felicitó a Trump por su cumpleaños y ambos rememoraron «la hermandad de armas» entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.