Muere expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, primera mandataria en América

Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó Nicaragua de 1990 a 1997 y fue la primera mujer elegida presidenta en América, falleció este sábado a los 95 años en San José, Costa Rica, después de una larga enfermedad, anunció su familia.

«Doña Violeta falleció en paz, rodeada del cariño y del amor de sus hijos y de las personas que le brindaron un cuido extraordinario», según un comunicado firmado por sus cuatro hijos.

Barrios de Chamorro pasó sus últimos años de vida en Costa Rica, país donde se refugió de la persecución del régimen de Daniel Ortega.

Su elección marcó un hito para la democracia; en primer lugar, porque puso fin a una década de guerra civil e instauró un proceso de reconciliación nacional, en una etapa especialmente convulsa para el país. También porque fue la primera mujer del continente en ser electa presidente.

Barrios de Chamorro accedió a la silla presidencial tras derrotar precisamente a Daniel Ortega en las urnas, al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO), una amplia alianza de partidos.

Nació en Rivas, en 1929, en el seno de una familia que se convirtió en uno de los linajes políticos más relevantes en la historia moderna de Nicaragua.

Su carrera política cobró envergadura en 1978 luego del asesinato de su esposo, el periodista y director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, crimen que suscitó una ola de protestas y aceleró la caída de la dictadura de Anastasio Somoza. A partir de esos acontecimientos Violeta Barrios se comprometió profundamente con la defensa de la libertad de prensa y de los derechos ciudadanos, lo que supuso para ella un riesgo extremo en momentos de gran violencia política en Nicaragua.

Como presidenta, impulsó la pacificación y el desarme después de años de guerra y adoptó importantes medidas de austeridad para reconstruir la economía nacional. Barrios se destacó por su capacidad de diálogo, su firmeza democrática y su liderazgo.

Ella y su familia sufrieron el exilio forzado durante la represión de los Ortega, y desde el extranjero sostuvo que Nicaragua “seguía pendiente de recuperar la libertad por la que luchó toda su existencia”.

Según el comunicado hecho público por la familia, sus restos permanecerán temporalmente en Costa Rica, “hasta que Nicaragua vuelva a ser República, y su legado patriótico pueda ser honrado en un país libre y democrático”.