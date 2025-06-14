Palestino se transformó en nuevo líder del torneo tras vencer a La Serena

Palestino supo aguantar con un futbolista menos durante el tramo final del encuentro y superó por un ajustado 2-1 a Deportes La Serena en el estadio Municipal de La Cisterna, resultado que le permitió transformarse en puntero exclusivo de la Liga de Primera.

Luego de empatar en la última fecha ante Universidad Católica, el cuadro de colonia buscaba una victoria para trepar hasta el primer puesto y dejarle tarea a los líderes Coquimbo Unido y Audax Italiano. La visita, en tanto, llegaba golpeada tras perder el clásico de la Cuarta Región con los piratas, además de tropezar con San Luis en Copa Chile.

Los pupilos de Lucas Bovaglio tomaron el control del partido durante los primeros pasajes del mismo, pero no fueron capaces de aprovechar un centro por bajo que fue despejado por Fernando Dinamarca a los tres minutos y en los 15′, Jonathan Benítez erró desde una inmejorable ubicación tras una mala salida del fondo granate.

Los papayeros lograron resistir estos embates del conjunto árabe y a partir del 23′ se hicieron con el control del duelo, contando además con las ocasiones más claras de gol. Sin embargo, ni Lautaro Ovando con un cabezazo (23′) ni Gonzalo Jara con un tiro de media distancia (34′) pudieron inquietar al portero Sebastián Pérez.

Aunque la escuadra serenense arrancó de mejor manera el complemento, los baisanos rápidamente se encargaron de frenar su impulso y después de un zurdazo de Joe Abrigo que se estrelló en el larguero, el propio volante ofensivo terminó con la paridad gracias a un exquisito tiro libre que se coló por un rincón del arco custodiado por Fabián Cerda (57′).

En los 64′, Bryan Carrasco aumentó las cifras tras conectar un centro rasante de Benítez. El paraguayo estaba encendido y estuvo cerca de batir al guardameta en un par de oportunidades (67′ y 69′). Desafortunadamente para su equipo, en los 70′ fue con fuerza desmedida a disputar el balón con Martín Villarroel y al árbitro no le quedó de otra que enseñarle la tarjeta roja.

Como era de esperarse con un hombre más sobre el terreno de juego, el elenco forastero se lanzó con todo sobre campo adversario y luego de un tanto anulado a Sebastián Gallegos (76′), los dirigidos por Cristian Paulucci descontaron a través de Jara, quien recibió de Esteban Moreira y con disparo ajustado superó al «Zanahoria» Pérez.

Consumada esta trabajada victoria, el Tino Tino llegó a 27 puntos y se instaló, al menos por ahora, como líder exclusivo de la competición con una unidad de ventaja sobre Audax y Coquimbo. Por su parte, el combinado nortino se mantuvo undécimo con 16 positivos, recordando que aun se tiene que resolver su castigo por atraso en el pago de cotizaciones, el cual podría dejarlo en el duodécimo lugar.

El próximo sábado a las 17:30 horas, Palestino buscará reivindicarse cuando visite a Huachipato en Talcahuano. Por su parte, Deportes La Serena recibirá en la Cuarta Región a Deportes Limache a contar de las 12:30 del domingo 22.