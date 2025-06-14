Papa León XIV hace un llamado "a la responsabilidad y a la razón" entre Israel e Irán

El Papa León XIV expresó su preocupación por la situación en Medio Oriente e hizo un llamado «a la responsabilidad y a la razón» entre Israel e Irán en su audiencia jubilar de este sábado celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

La primera audiencia jubilar del Papa León XIV se celebró pocos días después del estallido de tensiones entre Israel e Irán, tras los ataques israelíes en la República Islámica y la posterior respuesta iraní en Tel Aviv y, en parte, en Jerusalén.

«La situación en Irán e Israel se ha deteriorado gravemente», dijo León XIV ante la presencia de unos 6 mil fieles en San Pedro. Además, el Papa insistió con su postura reiterada desde la Santa Sede de «construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear».

Por ello, el pontífice hizo un llamado a todos los países para que «apoyen la causa de la paz, iniciando caminos de reconciliación y promoviendo soluciones que garanticen la seguridad y la dignidad de todos».

Por último, el Papa reclamó a los mismos perseguir «encuentros respetuosos y diálogos sinceros para construir una paz duradera, fundada en la justicia, la fraternidad y el bien común».