Primarias 2025: Servel publica lista definitiva de vocales de mesa

Este sábado 14 de junio, las Juntas Electorales publicaron la nómina definitiva de vocales de mesa para las Elecciones Primarias. Esta designación incluye a los vocales reemplazantes, tras el periodo de excusas que se desarrolló entre el 9 y 11 de junio.

Es relevante que tanto quienes presentaron excusas como el electorado en general revisen nuevamente sus datos electorales en consulta.servel.cl, para verificar si deben cumplir de forma obligatoria con la función de vocal de mesa en este proceso electoral.

Los vocales designados en esta instancia son definitivos y cumplir con su deber es obligatorio. La ley no contempla un nuevo periodo de excusas. De no poder presentarse a cumplir esta función, deberán justificar su inasistencia ante el Juzgado de Policía Local, en caso de ser citados.

El incumplimiento de este deber cívico puede ser sancionado con multas que van desde 2 a 8 UTM, lo que equivale aproximadamente a entre $137 mil y $549 mil pesos.