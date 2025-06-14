"Teherán arderá", la amenaza israelí si continúan los ataques por parte de Irán

El Ejército israelí aseguró que sus aviones de combate ya están capacitados para atacar Teherán con un nivel reducido de peligro, tras una serie de bombardeos que destruyeron, entienden los militares, buena parte de los sistemas de defensa de la capital iraní.

En un comunicado conjunto, el jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, y el jefe de la Fuerza Aérea Israelí, el general Tomer Bar, concluyen que «el camino hacia Teherán ya está pavimentado». Así, de acuerdo con los planes en curso, los aviones de combate israelíes comenzarán a efectuar operaciones contra la capital de Irán.

Por su parte, en un encuentro con el general Zamir y con el director del servicio de Inteligencia exterior (Mossad), David Barnea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó al líder supremo iraní, Ali Jamenei, que no se atreva a seguir ordenando ataques contra territorio israelí como el de ayer viernes que dejó tres fallecidos, o de lo contrario Teherán será reducida a cenizas.

«Teherán arderá», avisó Katz antes de acusar al «dictador» iraní de «convertir a los ciudadanos de Irán en sus rehenes y de «crear una realidad» en la que, especialmente los ciudadanos de la capital iraní «pagarán un alto precio por su ataque criminal» contra los civiles de Israel.

Foto: X @Israel_katz