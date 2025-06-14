Vacunación contra influenza alcanza el 74%: persisten brechas en mayores de 60

Más de siete millones de personas ya han recibido la vacuna contra la influenza, según informó este sábado la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en un balance entregado desde un centro de vacunación en Estación Central.

«Hemos alcanzado un 74% de la cobertura de todos los grupos objetivos. Esto significa que se han vacunado ya 7 millones 400 mil personas contra la influenza», señaló la autoridad.

A pesar de este avance, aún no se logra cumplir la meta del 85% en tres grupos prioritarios: personas mayores de 60 años, embarazadas y niños entre seis meses y cinco años.

Respecto a la situación de los adultos mayores, Albagli explicó que la cifra más baja no se debería a una baja asistencia, sino a un universo más amplio dentro de este grupo. “La estrategia específica se diseña a nivel local. Para eso están todos los seremi de salud activos en esta campaña en todas las regiones del país, en coordinación con todos los directores de servicio y con los alcaldes, que son quienes coordinan la implementación de la estrategia de vacunación a través de la atención primaria de salud”, indicó.

La subsecretaria destacó también el trabajo conjunto del Ministerio de Salud con las redes asistenciales, especialmente en la focalización territorial: “Una de las cosas estratégicas que ha hecho el Ministerio de Salud, como yo comentaba recién, a través del liderazgo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, es este sistema de información territorial en salud, que puede indicar ese indicador con más precisión, de modo que estos operativos extramurales puedan llegar de manera más estratégica a esos grupos donde aún hay más por avanzar”.

En cuanto al escenario epidemiológico, la autoridad comentó que se ha observado una baja en la positividad general: «Lo que indica que hay una disminución en comparación con su punto más alto de la circulación viral general. Dentro de eso también ha disminuido el protagonismo de influenza porque ha aumentado importantemente la circulación del virus respiratorio sincicial».

Sobre este virus, añadió que “ya tenemos un 98% de cobertura del medicamento preventivo contra el virus respiratorio sincicial en recién nacidos y una cobertura de un 87% en lactantes, esto es los nacidos desde octubre del 2024 a la fecha”.