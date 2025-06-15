Campo de concentración Buchenwald en Alemania: un sitio de memoria amenazado por la ultraderecha

El campo de concentración de Buchenwald se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad alemana de Weimar, estado de Turingia. Allí, entre los años 1937 y 1945, pasaron más de 250 mil prisioneros. En un comienzo, opositores políticos al régimen de Adolf Hitler; luego, soldados del bloque de los aliados capturados por el ejercito nazi; y finalmente, prisioneros judíos que durante los últimos meses de 1944 fueron trasladados desde otros campos, en lo que se conoció como “las marchas de la muerte”.

En Buchenwald fallecieron un total de 56 mil personas, algunas producto de asesinatos directos y otras a causa de torturas, malas condiciones sanitarias, experimentos médicos o falta de alimento.

Con la idea de hacerse cargo de ese horror, desde hace décadas en el lugar se emplaza un sitio de memoria, que por estos días está dirigido por Jens-Christian Wagner: académico de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, con amplia experiencia en la materia. Previamente, él mismo estuvo a cargo de los memoriales de Mittelbau-Dora (cerca de la ciudad de Nordhausen) y Bergen-Belsen (Celle).

Radio y Diario Universidad de Chile tuvo acceso a un tour guiado por el propio Wagner, quien además de hacer una descripción de lo que todavía se conserva del campo de concentración, se refirió a la compleja coyuntura a la que se está enfrentando el sitio de memoria.

De acuerdo al director, hoy no es raro que durante las visitas guiadas jóvenes -sobre todo hombres de entre 18 y 20 años- griten cánticos nazis, hagan el saludo característico del nacionalsocialismo o falten el respeto a la memoria de los fallecidos en Buchenwald. Un incidente de ese tipo ocurre al menos una vez al día.

A todo lo anterior, se suman las vandalizaciones que periódicamente sufre el sitio de memoria y las amenazas de las que ha sido objeto su director, sobre todo en tiempos de elecciones.

Wagner apuntó al ascenso de la ultraderecha como uno de los principales motivos del aumento en este tipo de ataques. Desde la creación del partido Alternativa por Alemania (AfD) en 2013, “yo diría que esto creció en un 100%”, dijo.

Lo que queda del campo de concentración

La primera particularidad de Buchenwald se encuentra en su puerta de acceso. En otros campos de concentración está inscrita la frase “Arbeit macht frei” (“El trabajo libera”), mientras que en este lugar, en la reja, hay otro mensaje: «Jedem das seine». En español: “A cada cual lo suyo”.

Tras la reja se encuentra un gran descampado. Donde antaño se ubicaban las barracas de los prisioneros, hoy solo hay tierra y césped. Lo único que se conserva es la cárcel adyacente al edificio de entrada, el crematorio, una bodega de alimentos y el edificio donde se guardaban los objetos personales de los detenidos.

Wagner explicó que las barracas fueron demolidas hace mucho tiempo. Entre 1945 y 1950, en pleno proceso de instalación de la República Democrática Alemana (RDA), las fuerzas soviéticas usaron el campo de concentración para prisioneros alemanes.

“La mayoría de ellos miembros del partido nazi, actores, pero no los principales, sino que pequeños. Hubo un alto porcentaje de muertos, unos siete mil”, comentó.

“Luego, en febrero de 1950, ese campo de internamiento soviético se cerró, los prisioneros fueron liberados y se demolieron todas las barracas”, contó.

Buchenwald no era un campo de exterminio, por lo que a diferencia de lugares como Auschwitz, no contaba con cámaras de gas. Sin embargo, Wagner remarcó que eso “no significa que aquí la gente no murió”. “Las víctimas murieron de hambre, enfermedades”, detalló.

Los nazis además contaban con un espacio que llamaban “el pequeño campo”, un terreno de escasos metros cuadrados donde eran enviados los prisioneros que por sus malas condiciones de salud, ya no podían trabajar en la fábrica de armas de Buchenwald.

“Allí casi no había alimentos. O sea, era un campo para morir. La estadía en ese campo pequeño era como de una o dos semanas”, dijo Wagner.

Los cuerpos de los fallecidos luego eran llevados al crematorio de Buchenwald. Se trata de un edificio que fue conservado por la RDA, principalmente porque es el último paradero conocido del líder del Partido Comunista alemán, Ernst Thälmann.

En una placa que data de 1953 -y que hoy es considerada como el primer intento de memorialización del campo- se lee: “Eterno honor al gran hijo del pueblo alemán, al líder de la clase obrera alemana, Ernst Thälmann, quien fue asesinado por el fascismo en este lugar el 18 de agosto de 1944″.

Incidentes, amenazas y vandalizaciones

Durante el recorrido, un grupo de tres hombres que caminaban por el memorial llamaron la atención de Wagner. Uno de ellos llevaba tatuado en el brazo lo que él describio como un símbolo nazi, pero que no es tan conocido como la esvastica.

El director del sitio de memoria no se mostró particularmente preocupado, porque el grupo iba de salida, así que decidió no reportarlo. Distinto, sin embargo, fue otro hecho que presenció hace un par de semanas.

“Yo estaba allí en la puerta, en una entrevista con la televisión alemana, con la ARD y justamente en ese momento entraban tres tipos como esos y dijeron: ‘¿A quién vamos a gasear ahora?’. En ese momento yo llamé a la seguridad”, recordó.

A principios de año, cuando se aproximaban las elecciones federales en Alemania, Wagner recibió amenazas de muerte. Durante esos días, tuvo varias apariciones en medios de comunicación, en las que advertía sobre el peligro que representa para la democracia el partido de extrema derecha, AfD.

Frente a los amedrentamientos y las vandalizaciones que ocurren en el memorial -las cuales incluyen, por ejemplo, graffitis ofensivos en sus letreros- es poco lo que se puede hacer. Wagner aseguró que han reportado a los autoridades los hechos, alegando una infracción a ley contra el negacionismo, pero que casi ninguna investigación ha llegado a nada.

Por otra parte, en el memorial Buchenwald tampoco existe la capacidad de instalar la seguridad que se necesita. El espacio que debe ser vigilado es muy grande y los 12 guardias que pueden costear, simplemente no dan abasto.

“Lo que estamos planeando ahora es el control por cámaras de video. Tenemos tres o cuatro cámaras ahora y eso va a aumentar”, indicó.

El director de Buchenwald explicó que gran parte de los recursos del sitio de memoria provienen del gobierno federal, pero que este año eso se atrasó por el cambio desde la administración del canciller Olaf Scholz a la de Friedrich Merz.

“En realidad este año no tenemos presupuesto, hasta ahora. No hay presupuesto federal, porque no teníamos gobierno. Esperamos tener presupuesto federal en septiembre u octubre «, señaló.

La otra fuente de financiamiento que tiene el memorial es el gobierno del estado de Turingia, algo que, aunque se ha mantenido de manera constante, podría peligrar. “Esa es la demanda de la AfD. El presidente de la AfD en Turingia ha dicho que necesitamos una vuelta de 180° grados en nuestra política de la memoria. O sea que no hay que hablar de los horrores de la época nazi, sino que tenemos que hablar sobre el gran pasado de los héroes alemanes. Esa es la política de la AfD y lo que hacemos aquí no puede ser parte de esa política. Por eso exigen que se termine con esto”, aseveró el director.

“Una visita a un memorial no es una vacuna democrática”

Wagner reveló que para asistir a un tour guiado en Buchenwald, los profesores de las escuelas deben reservar con tres años de anticipación. La demanda es alta y él mismo calcula que la mayor parte de los jóvenes alemanes van a un campo de concentración al menos una vez durante su trayectoria escolar.

Sin embargo, el director también observó que no basta con que los estudiantes vayan a los sitios de memoria, sino que eso además debe ser acompañado de charlas y talleres donde se dialogue en torno a lo que vieron.

“Esa es la discusión que tenemos ahora, porque la ministra de Educación ha dicho que necesitamos visitas obligadas para estudiantes. La idea de los políticos es que se traiga a los escolares a los memoriales, que participen en un circuito y que después inmediatamente son demócratas, abstinentes a toda idea totalitaria, al antisemitismo y eso no funciona. Una visita a un memorial no es una vacuna democrática, eso no funciona y por eso nosotros decimos que nuestro fin no es aumentar la cantidad de gente que visite Buchenwald, si no que queremos aumentar la calidad”, remarcó.

En varios rincones del campo de concentración están instalados paneles con información, que a propósito del 80 aniversario de la liberación de Buchenwald, cuentan cómo fueron los días después de la entrada del ejército aliado al campo.

En esos paneles hay una fotografía famosa: un grupo de ciudadanos alemanes, que fueron obligados por los soldados estadounidenses a visitar el campo, se muestra horrorizado al ver los cuerpos de los prisioneros fallecidos.

Wagner relató que ese intento por “reeducar” o “desnazificar” no funcionó y que por cosas como aquella, considera que al hablar de los horrores de la Alemania nazi, sobre todo con jóvenes expuestos a noticias falsas en redes sociales, hay que limitarse a la evidencia.

“En este memorial nuestro concepto didáctico es otro que la confrontación emocional. Nosotros no queremos confrontar a los visitantes con el horror o confrontarlos emocionalmente, sino, al contrario, tenemos el concepto de no confrontar emocionalmente, sino de aprender de la historia”, recalcó.