Diputada Marzán enciende alertas por hambre en Chile: “Se están perdiendo 5,2 millones de toneladas de comida y la población subalimentada aumenta”

Una de las preocupaciones del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Mal Nutrición, encabezado en Chile por la diputada del PPD, Carolina Marzán, y que acaba de sostener, en la Cámara, el primer encuentro de trabajo ampliado con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de Chile (ODA) , con el apoyo de la FAO, (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), sumando a académicos y expertos de diversas universidades del país.
Al respecto, la diputada Marzán agregó que “además de la dolorosa cifra de quienes pasan hambre, hay casi 3 millones de personas en Chile que no tienen acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos, y como contraste, en un hecho realmente paradójico, más de 5.2 toneladas de alimentos terminan desperdiciándose”.
Si bien el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Chile la Carta Fundamental no lo considera explícitamente.
“Necesitamos con celeridad reafirmar legal y explícitamente la protección de este derecho humano, el de la alimentación, como ya lo han hecho 29 países del mundo, entre ellos: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Buscamos con este proyecto la creación e implementación de políticas públicas que permitan ejercer este derecho y consagrar su protección. La urgencia legislativa depende del Ejecutivo y es clave para poder avanzar”, dijo Marzán.
La parlamentaria recordó que cuando se realizó en Chile la II Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición realizada en el Congreso Nacional, con la participación de más de 150 parlamentarios del mundo, el Presidente de la República se comprometió a apoyar las iniciativas que contribuyan en este ámbito.
Entre otras normas, el proyecto de la parlamentaria incluye la creación del Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, que cumpla la función de órgano central de coordinación para la implementación del derecho a la alimentación en el ámbito nacional. Para ello se requiere el patrocinio y respaldo del Gobierno, precisó la diputada, quien solicitó a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, gestionar esta solicitud con el Presidente Gabriel Boric.