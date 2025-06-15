Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Diputada Marzán enciende alertas por hambre en Chile: “Se están perdiendo 5,2 millones de toneladas de comida y la población subalimentada aumenta”

En oficio a la ministra de la Secretaría general de la Presidencia, la parlamentaria solicitó urgencia para el proyecto que crea una Ley Marco, incluyendo un Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía alimentaria y nutricional.

En oficio a la ministra de la Secretaría general de la Presidencia, la parlamentaria solicitó urgencia para el proyecto que crea una Ley Marco, incluyendo un Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía alimentaria y nutricional.

Agricultura
El hambre y la mal nutrición constituyen un flagelo a nivel mundial y Chile no escapa de aquello con cifras preocupantes. Según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas, en nuestro país se pierden 5,2 millones de toneladas de comida y hay más de 800 mil personas que pasan hambre a diario.

Una de las preocupaciones del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Mal Nutrición, encabezado en Chile por la diputada del PPD, Carolina Marzán, y que acaba de sostener, en la Cámara, el primer encuentro de trabajo ampliado con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de Chile (ODA) , con el apoyo de la FAO, (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), sumando a académicos y expertos de diversas universidades del país.

Al respecto, la diputada Marzán agregó que “además de la dolorosa cifra de quienes pasan hambre, hay casi 3 millones de personas en Chile que no tienen acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos, y como contraste, en un hecho realmente paradójico, más de 5.2 toneladas de alimentos terminan desperdiciándose”.

Si bien el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Chile la Carta Fundamental no lo considera explícitamente.

Por lo anterior, la parlamentaria, junto con presidir el Frente Parlamentario (bicameral) en esta materia, ingresó un proyecto para contar con una Ley Marco que permita avanzar en el propósito esencial de combatir el hambre y la mal nutrición. La iniciativa se encuentra en la comisión de Agricultura de la Cámara y la parlamentaria ha solicitado la urgencia respectiva considerando las preocupantes cifras nacionales.

Necesitamos con celeridad reafirmar legal y explícitamente la protección de este derecho humano, el de la alimentación, como ya lo han hecho 29 países del mundo, entre ellos: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Buscamos con este proyecto la creación e implementación de políticas públicas que permitan ejercer este derecho y consagrar su protección. La urgencia legislativa depende del Ejecutivo y es clave para poder avanzar”, dijo Marzán.

La parlamentaria recordó que cuando se realizó en Chile la II Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición realizada en el Congreso Nacional, con la participación de más de 150 parlamentarios del mundo, el Presidente de la República se comprometió a apoyar las iniciativas que contribuyan en este ámbito.

Entre otras normas, el proyecto de la parlamentaria incluye la creación del Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, que cumpla la función de órgano central de coordinación para la implementación del derecho a la alimentación en el ámbito nacional. Para ello se requiere el patrocinio y respaldo del Gobierno, precisó la diputada, quien solicitó a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, gestionar esta solicitud con el Presidente Gabriel Boric.

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