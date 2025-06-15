Diputada Marzán enciende alertas por hambre en Chile: “Se están perdiendo 5,2 millones de toneladas de comida y la población subalimentada aumenta”

El hambre y la mal nutrición constituyen un flagelo a nivel mundial y Chile no escapa de aquello con cifras preocupantes. Según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas, en nuestro país se pierden

Una de las preocupaciones del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Mal Nutrición, encabezado en Chile por la diputada del PPD, Carolina Marzán, y que acaba de sostener, en la Cámara, el primer encuentro de trabajo ampliado con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de Chile (ODA) , con el apoyo de la FAO, (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), sumando a académicos y expertos de diversas universidades del país.

Al respecto, la diputada Marzán agregó que “además de la dolorosa cifra de quienes pasan hambre, hay casi 3 millones de personas en Chile que no tienen acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos, y como contraste, en un hecho realmente paradójico, más de 5.2 toneladas de alimentos terminan desperdiciándose”.

Si bien el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Chile la Carta Fundamental no lo considera explícitamente.