Exalcalde de Colchane será sumariado por viajar cuando tenía licencia médica

El ex alcalde de Colchane, Javier García, sería uno de los funcionarios de esa Municipalidad que habría viajado fuera del país estando con licencia médica durante el periodo 2023-2024, según el informe realizado por la Contraloría General de República.

El órgano contralor detectó 29 casos de viajes fuera del país de funcionarios de la Municipalidad de Colchane, estadías que realizaron mientras estaban con licencia médica.

Según publica La Estrella de Iquique, a través de un oficio confidencial, Contraloría informó al municipio de los trabajadores que habrían realizado mal uso de la licencia, y por lo que instruyó realizar un sumario administrativo a todos los que estaban en la nómina enviada por el organismo fiscalizador.

Lo anterior, fue realizado a través de un oficio N° E10889/2025, con fecha del 2 de junio de 2025, donde se detalló a la Municipalidad de Colchane que se dispone instrucción de sumario administrativo y también se designaba a un fiscal instructor para investigar las eventuales responsabilidades administrativas del exalcalde.

El oficio señaló los siguiente: «Instrúyase sumario administrativo, a objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas del señor García Choque, exalcalde de la Municipalidad de Colchane, en los hechos a que se refiere el considerando de esta resolución».

«Quiero ser muy claro en algo fundamental: no he recibido ninguna notificación formal por parte de la Contraloría General de la República respecto a un sumario en mi contra. Como autoridad y ciudadano, siempre he sido y seré respetuoso de las instituciones y de los procedimientos establecidos por ley», aseguró García.

Agregó que «una vez que sea notificado de manera oficial, y tenga acceso a la información detallada correspondiente, estaré en plena disposición de colaborar y responder a lo que se me requiera. Siempre que sea dentro del marco legal. Cualquier opinión previa, es prematura y podría vulnerar los principios básicos del debido proceso que todos esperamos de nuestras instituciones».