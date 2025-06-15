Franja "La mesa del poder": las explicaciones del FA y el reproche del Socialismo Democrático

«La mesa del poder» se titula el fragmento audiovisual emitido este fin de semana en la franja televisiva de Gonzalo Winter (FA) que terminó por indignar, a dos semanas de las primarias presidenciales, a figuras de la ex Concertación y a partidarios de la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

Si bien desde el Frente Amplio afirmaron que la recreación de un grupo de hombres celebrando, alrededor de una mesa entre copas de champagne, el haberse enriquecido durante los años 90 a costa de la población usando de ejemplos políticas como el Crédito con Aval del Estado (CAE), las AFP y carreteras, apuntaba a la «desigualdad«. Pero la explicación no fue suficiente, pues muchos entendieron que la pieza audiovisual era un juicio crítico a los gobiernos concertacionistas, lo que reabrió el capítulo de la “superioridad moral” del FA.

Por ejemplo, en su cuenta de X, el diputado socialista Marcos Illabaca le enrostró a Winter políticas impulsadas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric: “¿La mesa del poder que perpetuó el negocio de las AFP, entregándoles 6% adicional y liberando millones de US en encaje? ¿O las 150 cuotas para salvar las Isapres? ¿O la q subió las cuentas de luz a todos los chilenos? ¿La misma de la superioridad moral? ¿O densidad política? Seguimos”.

La mesa del poder,q perpetuó el negocio de las AFP, entregándoles 6% adicional y liberando millones de US en encaje?, o las 150 cuotas para salvar las Isapres? O la q subió las cuentas de luz a todos los chilenos? La misma de la superioridad moral? O densidad política? Seguimos — Marcos Ilabaca (@marcos_ilabaca) June 14, 2025

Además, como precedente se tiene un vídeo con el uso de imágenes -que ya fueron retiradas- de los exsubsecretarios de Ricardo Lagos, Patricio Tombolini (PR) y Jorge Correa Sutil (ex DC), entre figuras como Augusto Pinochet, mientras se escucha a Winter relatar que Chile “puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

Como defensa, y según precisó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, lo que refleja el spot de La mesa del poder “es que hay algunos pocos, que no son parte de nuestra alianza de gobierno, se hicieron más ricos con esos dolores (…). Nosotros no hicimos en ese spot una crítica a nuestros compañeros de alianza, lo que hicimos es una crítica respecto a la ganancia desmedida de unos pocos que, de alguna forma, también modificaron la forma en que entendemos la democracia”.

En tanto, Winter dio un paso más allá e interpeló a quiénes se sintieron aludidos. “No entiendo por qué cuando nosotros decimos cosas que ellos mismos han dicho se ponen el poncho. No tiene sentido. Yo los invito a entender que en las distintas épocas de nuestro país se han ido creando nuevos dolores. Por ejemplo, en los años 90 mucha gente entró al crédito. Eso es bueno, pero también significó que mucha gente viva angustiada por la deuda”, señaló.

“Si la política y la izquierda decide vanagloriarse de que logró darle crédito a la gente y no preocuparse por atender el dolor que significa estar endeudado, entonces la gente con razón se va a sacudir de nuestro sector y va a buscar respuestas en otro. Yo invito al mundo de la ex Concertación a que no se espanten para hablar de desigualdad”, añadió.

Pese a las explicaciones, dentro del Socialismo Democrático se mantiene la evidente incomodidad. El diputado socialista, Daniel Manouchehri, apuntó en esta jornada a que la pieza audiovisual «es una estrategia que busca recuperar la magia que perdieron, y lo intentan a costa de sindicar a otros de lo que ellos mismos son ahora. Pero es una estrategia torpe, porque obliga a recordarles cómo han gobernado estos cuatro años. Alguien podría perfectamente hacerles un video recordándoles qué pasó con las Isapres, con la institucionalidad ambiental, con las AFP, con La Araucanía, con SQM, o cómo salvaron al oscuro juez Jean Pierre Matus«.

«Este gobierno fue salvado de un desastre mayor gracias al Socialismo Democrático. El Frente Amplio no puede actuar con la frivolidad irresponsable con la que lo está haciendo en esta campaña. Si afrontamos con esta beligerancia interna la elección, no solo perderemos, sino que dinamitaremos la unidad necesaria para enfrentar el avance de la ultra derecha«, afirmó.

Por su parte, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, declaró: «Creo que uno debe ser capaz de construir unidades desde las diferencias, no con este tipo de caricatura o esta bajada de tensión del candidato que se entiende, pero creo que la unidad no parte de descalificaciones, sino más bien desde los aprendizajes».

Al respecto, con la molestia evidente de los sectores que la apoyan, la abanderada Carolina Tohá cuestionó el foco de la franja. “Lo que importa a los ciudadanos no es esa evaluación que unos y otros tengan de coaliciones que terminaron hace más de 10 años, encuentro que es un dilema totalmente desenfocado de las prioridades ciudadanas. Por lo tanto, por más agresivas que sean esas campañas, por más cosas tremendas que se digan, nosotros no vamos a salir de lo que es nuestra tarea”, recalcó.