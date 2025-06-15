Más de 150 casas resultaron con daños en Región del Biobío por sistema frontal

Más de 150 casas resultaron con daños tras el paso del sistema frontal de viento y lluvia que está afectando a la Región del Biobío y que, durante la noche del sábado y las primeras horas de esta jornada, concentró la mayor cantidad de precipitaciones.

Lo anterior se tradujo en diversas emergencias, tales como voladura de techumbres, caída de árboles y postes, cortes de energía eléctrica, riesgo de desborde de ríos y viviendas que resultaron con algún tipo de daño, informó Radio Bío Bío.

El delegado presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, se refirió al levantamiento de la información, cuyo balance preliminar da cuenta de al menos 150 viviendas con daños y 19 casas con afectación mayor.

La comuna que recibió más precipitaciones en lo que va del sistema frontal en la región es Curanilahue. Durante este fin de semana, incluida esta madrugada, se han registrado 180 milímetros de agua lluvia.

Por ello, se mantuvo la tendencia al alza en el río del mismo nombre, donde su caudal aumentó sin que llegara a los pasajes o viviendas colindantes, y que se emplazan en la parte inferior del puente La Máquina.

En ese sentido, el alcalde de dicha comuna, Luis Gegnagel, destacó los trabajos previos al sistema frontal, lo que permitió un mejor desplazamiento del río y con ello evitar emergencias.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas, Curanilahue registró una cifra histórica en materia de precipitaciones. Así lo confirmó el seremi de Obras Públicas de la región, Hugo Cautivo. Lo anterior, al estar en el orden de los 13 milímetros por hora.

La región del Biobío registró alrededor de 138 mil clientes sin energía eléctrica, según reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Entre las comunas con mayor afectación por los cortes de luz están Los Ángeles, Lota y San Pedro de la Paz.