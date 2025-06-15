Una agenda olvidada: el estancamiento en el Congreso de iniciativas que buscan proteger a los animales

“Los animales no votan, por eso no son prioridad”. La frase, cruda pero frecuente, resume el sentir de muchas organizaciones animalistas ante el escaso avance legislativo en materia de protección animal. En el Congreso Nacional, una serie de proyectos de ley que buscan proteger a estos seres vivos se encuentran estancados. A pesar de una creciente conciencia social y movilizaciones ciudadanas, la agenda animalista sigue sin despegar.

Aún cuando recientemente se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto “No me abandones” que fue despachado al Senado, los casos de iniciativas durmiendo en comisiones es preocupante para las organizaciones.

“Los proyectos que tienen relación con animales se caracterizan principalmente por estar estancados. De hecho, hay muchos proyectos que son presentados y ese es su único movimiento”, denunció en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile Mayra Cabezas, coordinadora legislativa de la Fundación Derecho y Defensa Animal.

”Hay algunos que se presentan, van a comisión, de ahí no se ponen en tabla ni se discuten. Son proyectos que denominamos como abandonados. Mientras, hay otros que, con el objetivo de que avancen menos o de que no tengan posibilidad de ser aprobados, son enviados en vez de la Comisión de Medioambiente, a la Comisión de Agricultura, donde tienen menos posibilidad de avanzar”, explicó.

Catalina Ibaceta, coordinadora de incidencia y activista de la Fundación Justicia Interespecie, apunta a otros problemas que se dan respecto de la agenda legislativa animalista. “Por una parte, un exceso de presentaciones de proyectos de ley, muchas veces que tienen el mismo contenido, y que atocha el movimiento de los proyectos”, mencionó consultada por nuestro medio.

Además, apuntó como responsable a la Comisión de Agricultura, ya que “existe una mala práctica que no deja progresar los proyectos como la prohibición de las carreras de perros en Chile”.

Una agenda relegada al fondo del cajón

Las fundaciones animalistas sí cuestionan la falta de proactividad de parte de diversos sectores políticos para que las legislaciones en favor de los derechos de los animales progresen de manera más efectiva.

“Creemos que es una falta total de voluntad política”, acusó Mayra Cabezas.

Un problema que reconoce la diputada Camila Musante (IND-PPD), miembro de la Comisión de Medio Ambiente, quién si bien destaca que hay parlamentarios comprometidos, mencionó que “los temas de protección y derechos animales suelen ser postergados o tratados de forma superficial”.

“Esto puede deberse al bajo costo político que tiene no actuar, ya que los animales no votan y muchas veces no hay una presión social organizada suficiente”, manifestó tajante la parlamentaria en conversación con nuestro medio.

De la misma manera, Musante expuso otro de los grandes problemas para que estas iniciativas no avancen con celeridad. “Influye que las reformas profundas en esta materia implicarían cambios estructurales en industrias con gran poder económico”, denunció la diputada. “Presión de intereses económicos como la agroindustria, farmacéuticas, y empresas de entretenimiento, que pueden influir en el mantenimiento del statu quo”.

El diputado Felix González, por su parte, dio un ejemplo mucho más claro. Cuando presentó la iniciativa de ley que tipifica el rodeo como maltrato animal junto a los circos, el proyecto fue rechazado en la Comisión de Medioambiente: «Podría ponerse en tabla y estamos esperando el momento apropiado, porque creemos que si va a la sala hoy se perdería. La sala de la Cámara de Diputados no es precisamente una sala animalista”.

“La agenda animalista ha sido dura de poner en tabla, de tener apoyo, y sin embargo tiene mucho apoyo en la ciudadanía, eso es una tremenda contradicción”, señaló el también integrante de dicho comité legislativo, agregando que ha costado “conseguir el apoyo del gobierno para una urgencia” en estas iniciativas.

En esa línea, remarcó sus críticas al poco respaldo del gobierno actual. “No tiene una agenda animalista, tampoco una agenda ambiental, ahí nosotros tenemos una tremenda decepción. Esperabamos mucho más de este gobierno, y lamentablemente no es de interés del Ejecutivo avanzar en la agenda. No tiene proyectos y cuando se discuten ni siquiera aparece el Ministerio de Medio Ambiente”, lamentó.

Lógica de derecho animal

Mientras se aprobaba el proyecto de ley “No me abandones”, el que aumenta las penas por abandono animal y crea un registro nacional de maltratadores, algunas voces de extrema derecha clamaron por la necesidad de legislar otros proyectos que consideraban más prioritarios que los relacionados con animales.

Por ello, desde las organizaciones animalistas hacen el llamado a cambiar la lógica del bienestar animal por una de derechos de los animales. “Para los humanos siempre va a ser algo secundario lo que le pasa a los demás animales. Nunca va a ser el momento o siempre va a haber este tipo de comentarios. El tema es que nosotros tenemos una responsabilidad ética hacia ellos, en razón de que se encuentran en una posición de total vulnerabilidad frente a nuestra especie”, comentó Catalina Ibaceta de la Fundación Justicia Interespecie.

En tanto, Mayra Cabezas, miembro de la Fundación Derecho y Defensa Animal, planteó que “sería lo ideal” pero “entendiendo cómo están las cosas al interior de la Cámara de Diputados y del Senado, consideramos bastante complejo el avance”.

Por lo anterior, su llamado a la población fue a que “se fijen en quienes realmente apoyan a los animales en el Congreso”. “Puede ser muy fácil que un candidato haga un operativo en campaña o que se saque la foto con el perrito, pero luego ese mismo diputado o senador cuando le toca votar proyectos relacionados con animales, lo vota en contra”, señaló.

¿Y el futuro?

Aún cuando se logró el avance del proyecto “No me abandones”, son muchas las otras iniciativas que están estancadas. “Se habla mucho de la prohibición del rodeo, de las carreras de perros, y de alguna reforma a la Ley sobre tenencia responsable de mascotas, que podría abarcar diversos ámbitos”, indicó Cabezas.

Por otro lado, Catalina Ibaceta mencionó aquellas iniciativas que consideran prioritarias para avanzar en derechos de los animales. A su juicio, es clave “la inclusión constitucional de los animales”, lo que fue largamente discutido y respaldado en los dos procesos constitucionales, pero no ve ningún interés en el Congreso Nacional.

Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de “la creación de un servicio de protección animal”. “Legislativamente es súper importante también que se prohíba expresamente el uso de los animales en circos, que se prohíban las carreras de galgos, que se mejore la ley de tenencia responsable”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó “la eliminación del artículo 16 que blinda al rodeo dentro de la ley de protección animal. Para Ibaceta, «ese artículo no tiene ningún sentido en una ley de protección animal, porque se está blindando una forma de crueldad y de maltrato en contra de un grupo de animales”.