Aseguran que Alexis está en Turquía para negociar fichaje en el Fenerbahce

Con el término de la temporada del fútbol europeo, Alexis Sánchez ya tiene que empezar a definir su futuro de cara a la siguiente campaña, aunque lo más seguro es que no siga en el Udinese de Italia, debido a su complicada relación con el técnico Kosta Runjaic.

En ese sentido, el delantero chileno ha sido vinculado a diversos clubes, y en las últimas horas se dio a conocer que el goleador histórico de la Roja podría continuar su carrera en Turquía.

Es que según medios locales, el goleador histórico de la Roja arribó a Estambul para un eventual fichaje en el Fenerbahce, uno de los clubes más populares de Turquía, y que está clasificado para disputar la ronda clasificatoria de la Champions League.

«El futbolista chileno de 36 años se encuentra en Estambul… El Fenerbahce podría dar el paso oficial en poco tiempo dependiendo del curso del traspaso», sostuvo el sitio ABC Gazetesi.

«José Mourinho busca a alguien con experiencia en grandes partidos, y Alexis Sánchez se perfila como el candidato ideal. La experiencia de Sánchez en grandes clubes europeos a lo largo de su carrera cumple con las expectativas del técnico portugués», añadió el citado medio.

Consignar que el chileno ya fue dirigido por el carismático entrenador portugués en su paso por el Manchester United, donde si bien el tocopillano lo elogió, después lo responsabilizó por su opaca etapa en los Diablos Rojos.