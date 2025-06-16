Autoridades actualizan el número de personas damnificadas y viviendas afectadas por sistema frontal

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ya ha dejado una serie de damnificados y viviendas afectadas. Así lo informaron a primera hora de la mañana las autoridades encabezadas por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y la directora de Senapred, Alicia Cebrían.

Respecto de las afectaciones dejadas por el sistema frontal, el subsecretario Ramos detalló que como un balance general “tenemos 267 personas damnificadas, que se constituyen en su mayoría en la región del Biobío con 163 y 39 en La Araucanía”.

También respecto de las viviendas afectadas, Ramos informó que han contabilizado “965 viviendas con daño menor y 71 con daño mayor, que también se remiten en su mayoría a la Región del Biobío”.

En cuanto a la Región Metropolitana, el subsecretario del Interior abordó evacuaciones que se han llevado a cabo. “Se produjo la evacuación de dos asentamientos, uno en la comuna de Cerrillos y otro en la comuna de Puente Alto, para lo que se dispusieron albergues”, sostuvo.

Por su parte, Alicia Cebrián complementó la información afirmando que “en la Región Metropolitana se mantienen 41 puntos con acumulación de agua”. “De los cuáles algunos están priorizados y atendidos por cuadrillas del Serviu y los equipos municipales”, expresó.

En esa línea, la directora de Senapred agregó que “vamos a seguir haciendo el monitoreo, todos los sistemas regionales y el sistema nacional están activos, están monitoreando y realizando las labores de apoyo y contención en aquellos lugares donde es necesario”.

Finalmente, el meteorólogo Elio Bruford de la Dirección Meteorológica de Chile informó que hasta la madrugada de este lunes se han registrado 26 mm de agua caída en la Región Metropolitana. “Se espera que durante el transcurso de la mañana las precipitaciones comiencen a declinar. Se espera un pulso pequeño que va a tener menos de dos milímetros con chubascos aislados para la madrugada del martes”, explicó.