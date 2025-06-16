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Detienen a sospechoso de asesinatos de congresista y su esposo en EEUU

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Vance Boelter, el hombre sospechoso del asesinato de la congresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Vance Boelter, el hombre sospechoso del asesinato de la congresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido.

Internacional

Las autoridades estadounidenses detuvieron a Vance Boelter, el hombre sospechoso del asesinato el pasado sábado de la congresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ramsey anunció en su cuenta de la red social Facebook que «tras un trabajo policial incansable y decidido, el asesino se encuentra ahora bajo custodia».

El mensaje va acompañado de una imagen en video sobre el momento de la captura de Boelter, que el organismo calificó como «el rostro del mal«.

El arresto ocurrió poco antes de las 22.00 horas cerca de la vivienda de Boelter, de 57 años, en Green Isle, en el condado de Sibley.

Boelter se puso un uniforme de policía para el ataque, en el que también resultaron heridos el senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette, quienes se encuentran conscientes y recuperándose tras someterse a operaciones quirúrgicas tras recibir los disparos, según reveló su sobrino, Mat Ollig. «Los dos están despiertos y recuperándose. Va a ser un proceso largo», apuntó.

Tras el ataque, el sospechoso se enfrentó a tiros a los policías y luego escapó. Boelter pasaba apuros económicos tras dejar su trabajo en una empresa de seguridad para un emprendimiento financiero fallido en República Democrática del Congo, reveló este domingo un amigo suyo, David Carlson, citado por el «Star Tribune«.

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