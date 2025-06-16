Dominga suma incertidumbre: ministro Matus se retira de la causa tras cuestionamientos por conflicto de interés

El futuro judicial del proyecto Dominga sigue siendo desconocido, esto luego de que el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, se excluyera de la redacción de la sentencia, debido a la recusación aceptada por él mismo debido a un eventual conflicto de interés.

Esta inhabiltación se realiza en el marco de los recursos de casación presentados por el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que buscan revertir el fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta. Además, este tribunal había declarado ilegal la resolución del Comité de Ministros que rechazó Dominga en 2023 y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución.

La controversia sobre la imparcialidad de Matus surgió por su vínculo con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, quien ha representado intereses asociados al proyecto minero. Si bien Castillo no es parte en este litigio específico, su participación en causas conexas, como del Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo, fue considerada suficiente por el SEA para solicitar la recusación del magistrado.

En ese sentido, Matus reconoció la existencia de la causal invocada y subrayó que Castillo no figura formalmente como parte de la misma. No obstante, de acuerdo a lo señalado al artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, el ministro de la Suprema accedió a marginarse para evitar suspicacias sobre su imparcialidad.

La defensa del SEA no solo solicitó que Matus no redactara la sentencia, sino que también exigió anular el acuerdo alcanzado por la Tercera Sala de la Suprema —que ya había deliberado sobre la admisibilidad de los recursos—, por haberse realizado con la participación del ahora inhabilitado juez.

Tras esta decisión, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manoucheri, afirmó que «todo lo relacionado con Dominga huele mal» y que esta medida del ministro Matus «reconoce el conflicto de interés que ya habíamos anunciado«. «Si no podía redactar este fallo, ¿cómo pudo votarlo?», cuestionó.

Asimismo, el parlamentario afirmó que «este fallo debe repetirse tal como se ha advertido» y que «la tramitación de Dominga apesta».