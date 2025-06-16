Economía chilena repunta en mayo: índice UNAB sube de 10,9 a 14,5 puntos

El Barómetro de la Economía Chilena del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) mostró un repunte en mayo y aumentó desde 10,9 a 14,5 puntos.

Según consigno La Tercera, la institución afirmó que “aunque persisten debilidades en indicadores laborales y de consumo, la recuperación de la actividad, liderada por el Imacec, el tipo de cambio y el precio del cobre, permitió revertir la trayectoria negativa observada en los meses anteriores”.

La medición del índice económico IPP UNAB pondera el desempeño de una serie de variables, posicionándolas en un plano dividido en cuadro cuadrantes: ‘bien y mejorando’, ‘bien pero empeorando’, ‘mal pero mejorando’, y ‘mal y empeorando’.

“El Índice Económico IPP UNAB aumentó desde 10,9 a 14,5 puntos, registrando su primera alza en tres meses”, indicaron. Esta situación estaría empujada por un entorno internacional más favorable considerando el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.

En mayo la mayor proporción de variables se concentró en el plano “bien, pero empeorando”, al ubicar al 33,3%: las remuneraciones reales, deuda neta del gobierno, incertidumbre económica, deudores morosos, confianza en consumidores, exportaciones, riesgo y tasa de ocupación.

Un 29,2% de los factores considerados se posicionaron en el cuadrante “bien y mejorando”: la inflación, Imacec, precio del cobre, participación laboral, Ipsa, participación laboral femenina y tasa de informalidad.

La misma proporción obtuvo el apartado “mal y empeorando”, consolidando al desempleo, confianza empresarial, creación de empleos, saldos en cuentas corrientes y depósitos a plazo, inversión extranjera directa, tasa promedio de crédito de consumo e índice de avisos laborales por internet.

En “mal pero mejorando” se encontraron el 8,3% de las variables considerando a las tasas promedio de créditos hipotecarios y el dólar.

Dentro de los subíndices que componen el barómetro, se encuentra el de expectativas, el cual pasó de 19,8 a 24,4 puntos, manteniéndose en el cuadrante “bien, pero empeorando”.

Por otro lado, la confianza de los consumidores avanzó desde “mal y empeorando” a “bien, pero empeorando” ante una mejora de la percepción económica y actual y una mayor disposición al consumo. A su vez, el IPSA retomó desde “bien, pero empeorando” a “bien y mejorando”.

El único cambio negativo fue el de la incertidumbre económica que pasó de “bien y mejorando” a “bien, pero empeorando”.

El subíndice de situación macroeconómica pasó de “mal y empeorando” a “bien y mejorando” impulsado por el Imacec y el dólar que pasaron de “mal y empeorando” a “bien y mejorando”, y el precio del cobre que cambió de “bien pero empeorando” a “bien y mejorando”.

Finalmente, el subíndice de situación de los consumidores fue el único que vio un deterioro de su desempeño, de 7,4 a 5,9 puntos, pasando de “bien y mejorando” a “bien pero empeorando”.

“El informe de mayo refleja un escenario en transición, donde conviven señales de recuperación con áreas que aún requieren atención. El desafío estará en consolidar el avance observado en el frente macroeconómico, sin descuidar los rezagos en el mercado laboral ni los factores de vulnerabilidad externa, avanzando hacia una recuperación más equilibrada, sostenida y resiliente», puntualiza el informe.