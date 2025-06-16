Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


En medio de cuestionamientos, renuncia Pamela Gana a la Suseso

La funcionaria dejó el puesto en medio de fuertes críticas por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas. La fiscal del organismo, Patricia Soto Altamirano, asumió la subrogancia legal del cargo.

La funcionaria dejó el puesto en medio de fuertes críticas por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas. La fiscal del organismo, Patricia Soto Altamirano, asumió la subrogancia legal del cargo.

Nacional

Este lunes el Ministerio del Trabajo y Previsión Social confirmó la salida de Pamela Gana Cornejo de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) tras solicitarle su renuncia.

La decisión fue comunicada mediante un comunicado de prensa que excluyó los detalles sobre la decisión de la cartera liderada por el ministro Giorgio Boccardo.

El texto solo indicó que, a partir de esta jornada, la fiscal de la Suseso, Patricia Soto Altamirano, asumirá la subrogancia legal del cargo.

Además, el ministerio aseguró que seguirá «los procesos de Alta Dirección Pública para el reemplazo definitivo, conforme a lo establecido por el Servicio Civil».

Gana, cuestionada por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas detectado por la Contraloría General de la República (CGR), deja el puesto en medio de fuertes críticas hacia la Suceso, organismo encargado de fiscalizar el correcto uso de estos permisos.

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