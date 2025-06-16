FA apunta a figuras del Socialismo Democrático por desmarcarse del Gobierno: “Parece ser parte de un diseño”

A dos semanas de las primarias presidenciales, han escalado las tensiones entre el Frente Amplio (FA) y Socialismo Democrático por críticas de ambos lados que se han tomado el debate público. En lo más reciente, “La mesa del Poder», el fragmento audiovisual de la franja televisiva de Gonzalo Winter, indignó a sus contrincantes por las alusiones a los 90 que apuntaban a la desigualdad que se instaló en la época.

Por su parte, el sociólogo y secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez aseguró que en este proceso de campaña “han habido descalificaciones extremadamente explícitas y que no han provenido precisamente desde nuestro sector”.

El dirigente recordó el episodio del senador Fidel Espinoza, por ejemplo, que calificó de «imbécil» al candidato frenteamplista o el del economista Óscar Landerretche. “No nos interesa un tono de descalificaciones, sí nos interesa un tono de discusión política y también de poner en el centro del debate problemas centrales de la sociedad chilena, que es precisamente lo que se intentó hacer con este spot que se llama ‘La mesa del poder’, que algunos se tomaron personal”, aseguró en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“La verdad a nosotros nos sorprende, porque es un spot, una crítica, dirigida a las élites empresariales que se enriquecieron durante los años 90 y 2000 con las políticas sociales del país, que fueron muy marcadas por la privatización de los derechos, que es algo que el FA ha criticado desde que emergió y queríamos eso en el debate público, a propósito de este spot de la franja, pero no ha habido ningún tipo de descalificación de nuestra parte propiamente tal”, agregó.

A la polémica por este spot, se suma la aparición del exsubsecretarios de Ricardo Lagos, Patricio Tombolini (PR) y Jorge Correa Sutil (ex DC) en la franja televisiva en un contexto polémico, imágenes que posteriormente fueron retiradas. Por ambas situaciones, se ha apuntado al FA por “faltar el respeto al Socialismo Democrático”.

En respuesta a lo anterior, Ramírez dijo: “Yo creo que hay un poco de nerviosismo y preocupación en la candidatura de Carolina Tohá, porque todo indica que ha estado estancada, que ha perdido adhesión, que a esta discusión política que nosotros hemos estado poniendo en el centro del debate no le entregan una respuesta concreta desde su sector”.

Agregó que el responder a los “dolores” que generaron esas décadas es parte relevante de la campaña de Gonzalo Winter. “Poner eso sobre la mesa genera cierta irritación, pero la verdad es que fueron las consecuencias de un modelo de desarrollo que Chile adoptó”, dijo.

Sin embargo, el dirigente explicó que su partido también ha relevado el lado positivo del periodo y que buscan hablar de ambas cosas. “Nosotros lo hemos dicho, que es lo más llamativo de todo, en ningún momento hemos negado que, por ejemplo, durante esas décadas Chile creció importantemente, disminuyó la pobreza importantemente, pero también generó todas estas consecuencias y a nosotros nos interesa que, bueno, si vamos a hablar de lo que ha pasado en Chile, hablemos de ambas cosas y eso me parece que genera mucha irritación, pero creo que es una irritación que no corresponde cuando queremos establecer un debate político hacia el futuro”, planteó.

Sobre quienes plantean que el Frente Amplio ha “renegado” de la participación de Socialismo Democrático en el Gobierno, el secretario General de la tienda dijo que “siempre ha sido completamente al revés, por eso es muy sorprendente la reacción tan furibunda muchas veces de ciertos sectores (…) porque en realidad, Socialismo Democrático ha sido parte del Gobierno desde el día uno y eso también es importante de aclarar, o sea, el Ministerio de Hacienda lo tuvo Mario Marcel, la Subsecretaría del Interior la tenía Monsalve que era del Partido Socialista, Prevención del Delito Vergara que era PPD, Maya Fernández Socialista desde el comienzo”.