Fallece Gabriela Medina, histórica actriz nacional y abuela de la ministra Carolina Arredondo

Este lunes 16 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Gabriela Medina, destacada actriz de teatro y televisión que figura entre los nombres históricos del medio.

“Con más de sesenta años de trayectoria y un férreo compromiso con la dignidad del oficio actoral, Gabriela dejó una huella imborrable”, señala un comunicado compartido por Chile Actores. «Su extensa filmografía y repertorio teatral son testimonio de una carrera ejemplar, marcada por su profesionalismo, versatilidad y compromiso inquebrantable».

«Su contribución enriqueció el patrimonio escénico y audiovisual de Chile, inspirando a nuevas generaciones y defendiendo la profesión. El legado de Gabriela Medina es parte imborrable de la historia del teatro chileno«, suma el documento referido a la intérprete, madre del actor Claudio Arredondo y abuela de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Nacida el 7 de octubre de 1935, Medina se relacionó con el teatro desde su primera infancia. Su madre era modista de teatro, y para la década de los sesenta ya integraba la compañía «Teknos«. Además, tuvo un paso por emblemáticos espacios como el Teatro Camilo Henríquez y el Teatro Nacional Chileno.

El 2024 fue reconocida con el Premio Caleuche a la trayectoria actoral, en un galardón que se suma al APES (2011) y al Premio Cine Chileno (2013). «Los títeres«, «Ángel Malo«, «Brujas» y «Los 80» son algunas de sus apariciones en TV más recordadas.

Cabe destacar que Medina también fue transversalmente reconocida entre sus pares por su compromiso social y con los derechos de los artistas. Esto, en un gesto que se refleja, por ejemplo, en la decisión del Teatro Sidarte de bautizar la Sala 1 con su nombre.