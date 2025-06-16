Gore de Santiago confirma que Orrego y sus colaboradores entregaron voluntariamente sus notebooks y celulares

El Gobierno Regional Metropolitano confirmó que el gobernador Claudio Orrego y sus colaboradores accedieron a entregar sus notebooks y celulares a la Fiscalía Metropolitana Oriente, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.

En un comunicado, el Gobierno de Santiago indicó que Orrego, «a través de sus abogados, ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación. Hoy se hizo entrega de tales dispositivos».

«De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del gobernador», añadió.

En el texto, el Gore aclaró que «la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía», en relación a las diligencias que realizaron efectivos del OS7 de Carabineros en sus oficinas este lunes en la mañana.

«El gobernador y su equipo, seguirán colaborando activamente con las instituciones correspondientes para esclarecer los hechos en el más breve plazo», concluyó.

Hace dos semanas, la Contraloría General de la República reveló que había detectado una serie de irregularidades en el Gobierno Regional Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego, especialmente en lo relacionado con una página de coaching calificada como deficiente.

Tras una auditoría, el ente fiscalizador apuntó directamente contra el gobernador por el supuesto uso de recursos públicos para charlas de campaña política en 2024, en las elecciones que ganó el actual gobernador Orrego.

Según el resultado de la auditoría, “se advirtió que, durante el año 2024, el Gobierno Regional Metropolitano erogó un total de $31.366.179 para la contratación del servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024 de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones”.