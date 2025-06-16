La guerra abierta entre Irán e Israel y su impacto geopolítico global

Israel e Irán llevan ya cuatro días sumidos en un enfrentamiento abierto. Una guerra que, lejos de surgir de un momento a otro, es el resultado de décadas de tensiones acumuladas entre ambos países, y que hoy se manifiesta en bombardeos cruzados, ataques estratégicos y un riesgo real de escalada regional.

En medio de este panorama, Estados Unidos evacuó parte de su personal diplomático en Medio Oriente, mientras se movilizan portaaviones, aviones de combate y se intensifican las acciones diplomáticas en distintas capitales del mundo. Todo hace indicar que este 2025 será un año que va a marcar uno de los momentos más delicados de las relaciones internacionales en lo que va del siglo XXI.

El trasfondo: una enemistad de larga data

La rivalidad entre Irán e Israel no es nueva. Desde la Revolución Islámica de 1979, Teherán adoptó una postura abiertamente hostil contra Israel, al que considera un enemigo existencial. Israel también lo cataloga de tal manera. En contrapartida, el Estado hebreo ha hecho de la contención del programa nuclear iraní uno de los pilares de su política exterior y de seguridad.

Durante las últimas décadas, esta rivalidad se ha manifestado a través de guerras indirectas y operaciones encubiertas. Irán expandió su influencia regional mediante el apoyo a grupos como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen, todos con posturas abiertamente antiisraelíes. Israel, por su parte, respondió con ataques selectivos a objetivos iraníes en Siria, Libano y en Palestina, que desde el 7 de octubre de 2023 lleva librando una operación contra Hamás, que por muchos es descrita como un verdadero genocidio. Además, Israel ha llevado a cabo asesinatos de científicos nucleares y ciberataques contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán.

El león se alza y la promesa verdadera

La ofensiva actual comenzó con un ataque israelí sobre instalaciones nucleares iraníes, que desató una respuesta coordinada desde Teherán y sus aliados. En los días posteriores, los bombardeos se intensificaron y el conflicto escaló más allá del marco bilateral.

Aunque en un principio Estados Unidos negó cualquier participación en la ofensiva, resulta difícil imaginar que no tuviera conocimiento previo de la operación y así lo aseguro el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero si algo deja claro este ataque, es que Israel ya no espera a Estados Unidos. Lo que antes era una constante, la autorización o respaldo estadounidense, ya no es un requisito para Netanyahu. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos ha perdido su rol como potencia reguladora, como árbitro en la escena internacional. Hoy, ni siquiera sus aliados más cercanos siguen su liderazgo.

Y esa pérdida de autoridad genera un desorden global, donde potencias medias y regionales buscan llenar el vacío con sus propias agendas. Es lo que se conoce como la “trampa de Kindleberger”: Estados Unidos ya no puede garantizar el orden, y China, la potencia emergente, aún no logra asumir ese papel, a pesar de sus esfuerzos diplomáticos.

Expansión del conflicto: del binomio a un frente regional

La guerra ya no es solo entre Israel e Irán. El grupo hutí de Yemen, aliado de Teherán, anunció el domingo de un lanzamiento de misiles balísticos hacia la zona de Jaffa, en Israel, en coordinación con Irán. Esta acción marca una nueva fase del conflicto: ahora es un enfrentamiento regional con múltiples frentes.

El involucramiento directo de los hutíes refuerza la hipótesis de un frente multilateral contra Israel. Otras milicias proiraníes podrían sumarse pronto, especialmente si la guerra continúa y se profundizan las hostilidades. Irán ha sabido consolidarse como el gran articulador del islam chiita en Medio Oriente, armando y financiando a actores que hoy podrían entrar en juego en Siria, Irak y del Líbano

Por su parte, Israel ha buscado desde hace años normalizar relaciones con el mundo árabe sunita, particularmente con Arabia Saudita, que ve a Irán como una amenaza. La normalización con los sauditas, respaldada por Estados Unidos, que estaba en vilo desde la ofensiva israelí en gaza ahora suma este escenario.

Si bien Arabia Saudita, condenó los ataques israelíes y llamo a Irán país «hermano», lo cierto es que hay al menos una complicidad, puesto que los aviones de Israel que actúan sobre el espacio iraní tienen que pasar por el espacio aéreo saudí. Además, desde unos días antes de la operación israelí, los saudíes habían comenzado a aumentar su producción de petróleo, como si supieran que el mercado fuese a necesitar suplir una mayor demanda. Sin embargo, los saudíes y en general otros países sunitas, no pasarían más allá de gestos y leves concesiones, lo cierto es que nadie en Medio Oriente ve con buenos ojos a Israel, especialmente después de lo que han hecho en Gaza.

¿Estamos ante una tercera guerra mundial? El factor Putin y el rol diplomático de Rusia

Con la expansión de los frentes y el involucramiento de más actores, es inevitable preguntarse: ¿Cómo va a evolucionar este conflicto? ¿Entrarán más países? Y si eso ocurre, ¿estaríamos frente al inicio de una tercera guerra mundial?

Aunque el panorama es extremadamente preocupante, aún hay márgenes para la diplomacia. Y en este punto, emergen figuras clave.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció mediar en el conflicto. El mismo día en que comenzó la ofensiva israelí, el Kremlin condenó públicamente los ataques contra la cúpula militar iraní y sus instalaciones nucleares. En una conversación con Netanyahu, Putin instó a retomar el proceso de negociación y ofreció la mediación rusa como vía para evitar una nueva escalada.

No es un gesto aislado. Rusia mantiene lazos estratégicos con Irán y propuso fórmulas para contener el programa nuclear iraní: retirar el uranio enriquecido del país y reconvertirlo en combustible civil. En abril, durante una visita del ministro de Exteriores iraní a Moscú, Rusia volvió a reiterar su disposición para ser parte de una salida negociada, si Irán y Estados Unidos lo consideran útil.

Putin incluso habló con el presidente norteamericano, Donald Trump, para coordinar posiciones. Según el propio Trump, ambos mantuvieron una larga conversación sobre la situación. Y aunque el mandatario estadounidense aseguró no querer involucrarse militarmente, dijo estar dispuesto a mediar en un acuerdo, Irán e Israel “deberían hacer un trato, y harán un trato”, como ya había hecho en el pasado India y Pakistán.

China: socio clave, pero sin liderazgo global

China también llamó al fin de la escalada. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a ambas partes a tomar medidas inmediatas para calmar la situación, y pidió crear las condiciones necesarias para retomar el diálogo.

La presencia de un avión chino en Teherán generó expectativas, aunque no se ha informado oficialmente quiénes viajaron ni con qué propósito. Lo cierto es que China es el principal socio comercial de Irán y parte de su industria depende de su petróleo. Por tanto, tiene razones estratégicas para evitar una guerra prolongada en la región. No obstante, más allá de sus llamados a la calma, no parece estar dispuesta o más bien, no parece estar preparada, al menos por ahora, para asumir un liderazgo diplomático más activo.

Europa, Reino Unido y el temor de Ucrania

Mientras las potencias intentan contener la situación, Reino Unido desplegó refuerzos en Medio Oriente, incluyendo aviones de combate. Esta medida se suma a la movilización de un segundo portaaviones estadounidense y de una decena de aviones cisterna KC-135 y KC-46 para “apoyar la defensa de Israel”, aunque sin participar directamente en ofensivas.

Este despliegue militar también tiene efectos secundarios. Un país que observa con particular preocupación lo que ocurre en Medio Oriente es Ucrania. En guerra con Rusia desde 2022, teme que sus aliados desvíen recursos y atención al nuevo frente abierto.

Reino Unido comenzó a movilizar su fuerza aérea hacia Israel, al mismo tiempo que Estados Unidos, que ya bajo la presión por su rol en el conflicto israelí, podría definitivamente recortar el apoyo militar a Ucrania, algo que ya ha venido amenazando la administración de Trump desde que volvió al poder. Europa, por su parte, no cuenta con las capacidades suficientes para suplir a Washington.

El presidente ruso comprendió bien este nuevo escenario. En las últimas semanas, Rusia intensificó sus ofensivas en territorio ucraniano, a la vez que los bombardeos con drones aumentan día a día. La guerra entre Irán e Israel le abre un margen de maniobra estratégico para avanzar sin que Occidente pueda responder con la misma contundencia de antes.

Un nuevo (des)orden

La guerra entre Irán e Israel no solo pone en riesgo la estabilidad de Medio Oriente, sino que puede alterar profundamente el equilibrio de poder global. Ya no se trata de un conflicto entre dos países, sino de una batalla geopolítica que involucra a potencias globales, actores regionales, alianzas militares y economías energéticas.

La pérdida del rol de Estados Unidos como regulador internacional, la debilidad de China para asumir ese liderazgo y el surgimiento de múltiples actores armados y gobiernos con agendas propias, configuran un mundo más caótico, más impredecible y, sobre todo, más peligroso.

Aunque aún hay espacio para la diplomacia, las señales son preocupantes. Si este conflicto continúa escalando, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de Teherán y Tel Aviv, afectando incluso a quienes hoy miran desde lejos, con la esperanza de que esta no sea la chispa que encienda un nuevo gran incendio global.