Los dardos de Vodanovic contra Jara: Hace críticas en seguridad cuando "su partido no apoyó proyectos clave"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó a la candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, por realizar críticas en materia de seguridad cuando su «partido no apoyó en forma clara» gran parte de los proyectos del área.

«El periodo de campaña no es sólo para hablar de la franja, sino de proyectos políticos. Creo que Jeannette Jara ha sido muy exitosa en materia de campaña, porque ella hace una campaña buena onda, una campaña donde no pelea con nadie», comentó Vodanovic en dialogo con Radio Universo.

Sin embargo, recordó que Jara hace críticas «en materia de seguridad, en circunstancias en que su partido no apoyó en forma clara la mayor parte de los proyectos de seguridad y nadie dice nada sobre eso«.

En esa línea, Vodanovic agregó que: «Llama la atención, porque qué pasa si ella ganara el día de mañana. ¿Qué bancada tendría, qué apoyos tendría en los parlamentarios? Parece que eso pasa desapercibido en circunstancias de que uno debería preguntarse, quiénes van a estar ahí para apoyar o no las distintas medidas de una candidatura».