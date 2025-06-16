Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Manuel Monsalve será reformalizado el 18 de julio para precisar delitos

El fiscal Francisco Jacir solicitó la audiencia con el objetivo de precisar la dinámica de cómo ocurrió el ataque sexual denunciado por su subalterna. Todo, en paralelo a la investigación por el uso de gastos reservados del exsubsecretario.

El fiscal Francisco Jacir solicitó la audiencia con el objetivo de precisar la dinámica de cómo ocurrió el ataque sexual denunciado por su subalterna. Todo, en paralelo a la investigación por el uso de gastos reservados del exsubsecretario.

Justicia

Este lunes venció el segundo plazo de investigación en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, formalizado por violación y abuso sexual en contra de una subordinada.

Por lo mismo, según informa La Tercera, el fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ingresó un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía para solicitar audiencia de reformalización de Monsalve y aumentar el plazo de investigación.

La reformalización buscará precisar la dinámica de cómo ocurrió el ataque sexual denunciado por su subalterna. Todo, en paralelo a la investigación por el uso de gastos reservados de Monsalve durante los últimos días de su gestión.

El tribunal agendó la audiencia para el próximo 18 de julio, mientras la exautoridad se encuentra bajo arresto domiciliario en Viña del Mar y con problemas de salud que obligaron a su traslado a una clínica privada.

La abogada querellante que representa a la víctima, María Elena Santibáñez, pidió «no dilatar el proceso penal y que podamos ir lo más pronto posible a juicio oral, tomando en consideración el bienestar de la víctima y en atención a que el imputado se encuentra con una cautelar que le permite computar tiempo de cumplimiento efectivo frente a una condena”.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

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