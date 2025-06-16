Más de 32 mil inscritos comienzan a rendir hoy la PAES de invierno

A las 15 horas de este lunes parte la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno Admisión 2026, con la prueba de Competencia Matemática 2 (M2). Previamente, de 12 a 13 horas se realizará e reconocimiento de salas.

Mañana a las 9:00 horas se rendirá la PAES de Competencia Lectora y a las 15 horas la de Ciencias, mientras que el miércoles a las 9 será el turno de Competencia Matemática 1 (M1) y a las 15 horas en de la PAES de Historia y Ciencias Sociales.

En el proceso participarán 32.017 inscritos egresados de Enseñanza Media en 2024 o años anteriores, y también quienes estén cursando 4º medio actualmente.

Los resultados de la rendición de invierno se publicarán el 18 de julio, por lo tanto, habrá un margen de cinco días para que quienes quieran contar con más opciones para postular en enero de 2026, puedan inscribirse y rendir la PAES de nuevo a fin de año.

Además, este año quienes estén cursando 4º medio en un establecimiento municipal de Servicio Local de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o en un colegio particular subvencionado, podrán acceder a la Beca PAES, que les permite inscribirse gratis a la PAES Regular. Los estudiantes de colegios particular pagados que tengan alguna situación de vulnerabilidad acreditada ante la Subsecretaría de Educación Superior también podrán acceder a este beneficio.