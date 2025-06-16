Mladen Yopo tras ataques de Israel: “El objetivo es empujar al régimen iraní hacia un ala más dura“

El Doctor en Ciencia Política y analista internacional, Mladen Yopo, explicó la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Israel contra Irán.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto sostuvo que «el 12 de junio Netanyahu cruzó el rubicón, el régimen israelí cruzó este riachuelo que, en el fondo, hace referencia a cuando Julio César cruzó el rubicón con sus tropas marcando el inicio de una guerra civil y un punto de inflexión de la historia romana. Aquí hay un punto de inflexión entre dos Estados fundamentalista, uno netamente teocrático y otro sustentado en la teocracia».

En esas perspectiva, enfatizó que Israel ejecutó el ataque en medio de negociaciones nucleares que se llevaban a acabo en Omán entre Estados Unidos e Irán, para “limitar lo que era el desarrollo del programa nuclear iraní».

«La justificación de esta operación, llamada ‘León Naciente’ en referencia al versículo del Libro de Números, la justificó el ministro de defensa de Israel, quien calificó el ataque como preventivo. Pero, necesariamente un ataque preventivo, primero, existe cuando hay una amenaza evidente y clara, no solo potencial. Cuando se han agotado, por ejemplo, las opciones diplomáticas y tiene una respuesta proporcional a la amenaza en esa perspectiva”, señaló.

En esa línea, indicó que: “En general los ataques preventivos, según la carta de Naciones Unidas, generalmente son bastante ilegales y pocos, a menos que se den un ataque bajo el articulo 51 que permite la defensa frente a un ataque o cuando esté autorizado por el Consejo de Seguridad, cosa que no se da en este caso».

«Por lo tanto, yo diría que es una situación donde el objetivo fundamentalmente del ataque, en el caso de Israel contra Irán, directamente es empujar al régimen iraní hacia un ala más dura, generar una situación de cambio interno importante en la medida de consolidar estos triunfos que ha tenido Israel en desarmar este eje iraní que empezó por el tema de Hamas en la Franja de Gaza, siguió en el Líbano y ha tenido ataques en Yemen”, concluyó.

Ante el escenario, Yopo afirmó que “es una situación que no se ve en este momento un elemento de regresión”.

Rol de Estados Unidos en la situación de Medio Oriente

Consultado por el rol de Estado Unidos, el doctor en Ciencia Política respondió: “Tengo la impresión de que Estados Unidos, si bien dice que no ha tenido participación, lo dijo el secretario de Estado, Marcos Rubio, sí tiene una participación en esto«.

«Israel no actúa sin la venia de Estados Unidos, incluso más, este famoso escudo de hierro, de alguna forma funciona porque Estados Unidos presta barcos, sus bases aéreas para interceptar misiles, sino no funcionaría como ha funcionado hasta el momento», detalló.

Para el especialista en materia internacional, la potencia norteamericana sí estaba al tanto de la operación israelí contra Irán. «Justo cuando el presidente (Donald) Trump expresaba públicamente el optimismo por el resultado de las negociaciones, se lanza esta medida. Muchos analistas dicen que fue para adormecer un poco más las defensas de Irán y crear una falsa sensación de calma».

«Yo tengo la impresión de que Estados Unidos esta preocupado por el enriquecimiento de uranio en Irán, lo ha dicho con bastante fuerza, Irán en este momento tiene uranio enriquecido, cerca de 400 kilos, si yo no tengo mal el dato, tiene uranio para poder construir -si llega al 90%, esta al 60%. alrededor de 10 bombas atómicas«, destacó.

Además, relevó que esto “se da en un contexto de conversaciones en Omán entre Estados Unidos e Irán con el auspicio de Omán y de acusaciones que ha tenido el régimen iraní frente a lo que es la agencia internacional de energía atómica, fundamentalmente de su director general, Rafael Grossi, a quien lo acusó de coordinación encubierta con Israel, de entregarle información, es decir, decía que permitir el acceso de extranjeros del organismo a sus instalaciones le está dando la oportunidad de recolectar información para futuros ataques contra esas instalaciones».