Sistema frontal: Biobío y La Araucanía son las regiones más afectadas tras intensas lluvias

Un fuerte sistema frontal golpeó a la zona centro sur del país desde el fin de semana. Las regiones más afectadas fueron Biobío, La Araucanía, Ñuble, Maule, O’Higgins, Valparaíso y Coquimbo, según el último balance entregado por SENAPRED y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

En el sur del país, Biobío y La Araucanía concentraron la mayor cantidad de afectados. El organismo encargado de la gestión de emergencias reportó 267 personas damnificadas, de las cuales 163 pertenecen al Biobío y 39 a La Araucanía.

Además, se registraron 965 viviendas con daños menores, 71 con daños mayores, junto con 165 mil clientes sin suministro eléctrico. En Ñuble y Maule, las lluvias alcanzaron entre 20 y 40 mm, lo que obligó a suspender clases en varias comunas.

Aunque las alertas meteorológicas fueron canceladas este lunes, las autoridades mantienen vigilancia por posibles remociones en masa. El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en 28 comunas de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía para este lunes, debido a la emergencia provocada por el sistema frontal. Esta medida afectó a 294 establecimientos educacionales.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que «la mayor afectación se concentró en el sur, pero que el sistema frontal va perdiendo intensidad a medida que avanza hacia el norte».

Por su parte, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, mencionó que «todos los sistemas regionales y el sistema nacional están activos, están monitoreando y realizando las labores de apoyo y contención en aquellos lugares donde es necesario realizarlo producto de las distintas afectaciones». «Con los días posteriores, se empezarán a realizar el despliegue de los dispositivos y la evaluación del daño particular de aquellas viviendas que han presentado algún daño mayor o han sido destruidas producto de los efectos del sistema frontal», explicó.

La directora valoró que la infraestructura crítica del país ha resistido bien el evento, atribuyéndolo a la preparación previa y a la coordinación entre autoridades y equipos técnicos.

A su vez, el delegado presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, conversó con Radio BioBío y afirmó que “se marcó un hito. Tuvimos en muy pocas horas 180 milímetros de agua caída en la comuna de Arauco, algo que no habíamos tenido nunca en tan poco tiempo”.

“Afortunadamente, el trabajo que realizaron, tanto los municipios como el Ministerio de Obras Públicas, ayudó a que no tuvieran las consecuencias que tuvimos en 2024”, agregó.

Con el respaldo del seremi de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), el delegado realizó un llamado de atención a las empresas eléctricas para que “avancen rápido en algo que es vital para las familias. Hay familias que llevan 40 horas sin suministro eléctrico”, concluyó Pacheco.

En las regiones de O’Higgins y Valparaíso, las lluvias fueron persistentes. Se estimaron acumulaciones de 30 a 40 mm en litoral, valle y precordillera de O’Higgins, y entre 20 y 35 mm en Valparaíso, dependiendo de la zona.

En tanto, la Región de Coquimbo mantiene una Alerta Temprana Preventiva por precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo. La isoterma 0°C oscilará entre los 3 mil 100 y 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar, lo que favorece la caída de nieve en sectores altos.

Además, el Servicio Nacional de Geología y Minería advirtió sobre riesgo moderado de remociones en masa en el tramo sur de la región. Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada y seguir las instrucciones por los canales oficiales de SENAPRED.