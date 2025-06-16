Suspenden clases para hoy en 295 colegios de 29 comunas por sistema frontal

El Ministerio de Educación informó anoche la suspensión de clases en 29 comunas de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía para este lunes 16 de junio, debido a la emergencia provocada por el sistema frontal en esa zona. Esta suspensión afecta a 295 establecimientos educacionales.

En la Región del Maule la situación en curso afecta a 7 comunas: Parral, Villa Alegre, Longaví, Yerbas Buenas, Colbún, Retiro y Constitución, las que suman 129 establecimientos afectados con suspensión de clases.

Además, en la Región del Biobío son 10 las comunas afectadas: Lebu, Arauco, Mulchén, Los Ángeles, Quilaco, Tomé, Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Talcahuano, las que suman 70 establecimientos.

Finalmente, en la Región de La Araucanía son 5 las comunas afectadas: Galvarino, Lautaro, Perquenco, Temuco y Padre Las Casas, las que suman 37 establecimientos.

Hasta anoche, el balance por el sistema frontal en la zona centro sur arrojaba 283 damnificados, 11 viviendas totalmente destruidas, evacuaciones por desborde de río en Arauco y más de 220 mil clientes sin suministro eléctrico.