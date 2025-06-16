Tabilo, Garin y Jarry registraron ascensos en el ranking ATP

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo continúa como la primera raqueta nacional y subió un puesto, del casillero 56 al 55.

En tanto, Tomás Barrios descendió un lugar, del 111 al 112, mientras que Cristian Garin, tras alcanzar las semifinales en el Challenger de Bratislava, escaló seis posiciones para ubicarse 116 del mundo.

Por su lado, Nicolás Jarry también subió seis escalones, al casillero 144, después de meterse en octavos de final del ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch.

Respecto al top ten ATP, el podio se mantiene con el italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev. En tanto, la gran novedad es que el estadounidense Ben Shelton trepó dos casilleros para alcanzar por primera vez en su carrera este selecto grupo, en el puesto 10.

Top Ten

1° Jannik Sinner (Italia) 10.880 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 8.850 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 6.500 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.735 (+3)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.630 (0)

6° Jack Draper (Gran Bretaña) 4.550 (-2)

7° Lorenzo Musetti (Italia) 4.470 (-1)

8° Tommy Paul (Estados Unidos) 3.470 (0)

9° Holger Rune (Dinamarca) 3.440 (0)

10° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.170 (+2)

Ranking de los tenistas chilenos

55° Alejandro Tabilo – 1.005 (+1)

112° Tomás Barrios – 525 (-1)

116° Cristian Garin – 500 (+6)

144° Nicolás Jarry – 415 (+6)

257° Matías Soto – 222 (-7)

798° Daniel Núñez – 27 (+2)

878° Diego Fernández – 23 (+21)