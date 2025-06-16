Tohá rompe el guion de la unidad: critica al FA y al PC por inmadurez y modelos fracasados

En escalada se encuentra la pugna entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático a raíz de la indignación que estalló entre dirigentes de la ex Concertación por el tono empleado en la franja televisiva del candidato Gonzalo Winter, con piezas audiovisuales que, aunque erróneamente dicen desde el comando, usaron imágenes de figuras como Patricio Tombilini (PR) y Jorge Correa Sutil (ex-DC), además de disparar críticas contra políticas impulsadas en aquellos años, como el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Desde el Socialismo Democrático se indicó que la franja evidenciaba una vez más “la superioridad moral» del Frente Amplio y los acusaron de dinamitar la unidad. Hoy, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo en Radio Infinita sentir «decepción». «Pensé que producto del desafío de tener que administrar un gobierno de coalición, habría habido un proceso de madurez política«, afirmó.

Esto, fue un tema obligado en el marco del debate presidencial organizado por The Clinic y Radio Pauta, donde la abanderada Carolina Tohá afirmó que el tono utilizado fue «decepcionante», pero dijo que no iba «a caer en la trampa que intenta hacer el Frente Amplio, todo el tiempo hablando del año 90′, yo quiero hablar del año 2025, quiero que Chile tenga la posibilidad de distinguir entre nosotros quién propone más futuro, de eso se trata, no de quien hace la caricatura más ridícula del otro respecto del pasado».

Pero, además, dio un paso más allá y elevó las críticas porque, junto con criticar la falta de madurez del Frente Amplio, también apuntó contra sus otros adversarios de primarias, como Jaime Mulet (FRVS) y Jeannette Jara (PC). «Hay una candidatura de Jaime Mulet del FRVS, que es un sector que ha oscilado, se ha movido más a la derecha, más a la izquierda, varias veces. Hay una candidatura del candidato Winter que es del Frente Amplio que, en esta campaña, hemos visto que lamentablemente no ha terminado de madurar todo lo que la experiencia le hubiera permitido», cuestionó.

«Hay una candidata que es Jeannette Jara que representa el Partido Comunista, un sector que donde ha gobernado en el mundo los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza, y yo represento un Socialismo Democrático que en el mundo ha impulsado los países de más avance social», sinceró en duros términos.

Todo en medio de sucesivas encuestas que han mostrado que Tohá ha ido perdiendo respaldo, mientras que Jara se consolida en el primer lugar de las preferencias.

Winter: «Ponerse el poncho es una estrategia electoral»

Abordando la tensión con el Socialismo Democrático, desde el Frente Amplio respondieron que el spot de «La mesa del poder» en particular, no iba dirigido contra quienes son sus compañeros de alianza, sino más bien a las AFP y las concesionarias, cuestionando, en esa línea, que “se ponga el poncho”.

Hoy, Gonzalo Winter apuntó a que esta reacción sería parte de una estrategia electoral: «Lamentablemente, si uno analiza esas palabras, lo que va a encontrar es justamente aquello que ficticiamente le critican al Frente Amplio. Ahí hay pretensiones de superioridad. No han escuchado una palabra de mi boca durante esta campaña en contra de ningún partido, ni siquiera de ningún candidato que esté en esta elección. Es evidente que esa franja habla literalmente de las AFP, de las concesionarias y del CAE. Ponerse el poncho es una estrategia electoral«.

Y, por su parte, la candidata del Partido Comunista hizo un llamado a cuidar la armonía dentro del sector y entre quienes son parte de esta contienda de cara a las primarias.

«Hay que tener un cuidado muy especial en mantener la armonía y la templanza de quienes estamos en esta competencia. Yo, por lo menos, creo que eso es un valor y que sirve no solo para tener una buena primaria en la cual al día siguiente todos nos tenemos que encontrar, sino que también me parece un atributo importante que debemos tener quienes aspiramos a gobernar el país», añadió Jara.

El llamado de Elizalde

Durante la mañana de este lunes circuló un trascendido en torno a que los representantes y/o presidentes de partidos del Socialismo Democrático habían decidido restarse del comité político ampliado en el Palacio de La Moneda como acto de protesta por la franja, escalando así el conflicto hasta el Gobierno.

Finalmente, eso se descartó con el paso de las horas y hasta la sede de Gobierno, llegaron la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino del Partido Socialista, Cristóbal Barra del PPD y Leonardo Cubillos del Partido Radical.

Fue en el marco de esa reunión que, según quienes estuvieron presentes, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, pidió «cuidar el tono» de la campaña, considerando que posterior al 29 de junio todos deberán comprometerse con la candidatura que resulte ganadora.

Cubillos dijo que «tomar alerta de una amenaza futura es parte de un legítimo de diferencias, pero esas diferencias tienen que tener una línea roja y yo creo que vale la pena tenerlas en cuenta, y eso es para todos y todas, porque aquí la real preocupación es ganarle a la derecha».