Tribunal revoca arresto domiciliario de Daniel Jadue: cumplirá reclusión nocturna

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes modificar la medida cautelar que afecta al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reemplazando su arresto domiciliario total por arresto domiciliario parcial.

La decisión se tomó tras una solicitud de revisión presentada por su defensa, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

En la audiencia, representantes del Ministerio Público informaron que el caso avanza hacia su etapa decisiva, confirmando que ya se prepara la acusación formal en su contra. De presentarse, este documento sería el paso previo para solicitar un juicio oral, donde el militante comunista podría enfrentar penas efectivas de ser declarado culpable.

Jadue había estado cumpliendo arresto domiciliario total desde el pasado 3 de junio, después de que el tribunal determinara que existían riesgos de obstrucción a la investigación. Con la modificación de este lunes, el exedil deberá permanecer en su vivienda únicamente durante las noches, recuperando la libertad de movimiento en horario diurno.

AHORA: 3º J. de Garantía de Santiago acoge la solicitud de la defensa y modifica la cautelar de arresto domiciliario total a arresto domiciliario parcial de Daniel Jadue, imputado como presunto autor de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. pic.twitter.com/pW88p30koI — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 16, 2025

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.