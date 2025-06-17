Con un 46,47% de artistas nacionales en su parrilla: Radio U. de Chile recibe Premio Radio Fundamental de la Música Chilena

Este martes 17 de junio, la sede Bellavista de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD) se alzó como el punto de encuentro de la ceremonia del Premio Radio Fundamental de la Música Chilena. Galardón que hace un lustro reconoce a las emisoras que más artistas locales difunden en sus respectivas parrillas programáticas y que por segundo año consecutivo destacó la labor de Radio Universidad de Chile.

Entre los programas de la Radio que difunden de modo predilecto o exclusivo la música chilena se encuentran Savia y Raíz, Zócalo Nacional, Chile su Tierra y su Gente, Holo Jazz, Voces, Altavoz, Radiópolis, Semáforo, Blues Chileno, Frecuencia CEAC y Contrastes.

En concreto, el 102.5 FM contó con poco más de un 46% de música local a través de sus diversos espacios. De hecho, en la premiación estuvieron presentes Jeannette Salinas, Hernán Zúñiga y Guillermo Espinoza, conductores de “Savia y Raíz”, “El Zócalo Nacional” y “Chile, su Tierra y su Gente”, tres programas históricos de «la radio que piensa».

Esto, además de nuestro director, Patricio López, la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Pilar Barba, y la programadora musical y coordinadora de la Sala Master, Paula Ruíz.

De hecho, eso fue parte de lo que destacó López al recibir el galvano entregado por Alejandro Guarello, músico y parte del consejo de la SCD, y que tiene que ver con el rol que cumple nuestra Sala Master como una de las mejores salas radiales de conciertos, y cuyos conciertos -en su mayoría protagonizados por chilenos- se transmiten de martes a sábados a partir de las 20:00 horas.

Además, expresó que “existe un compromiso desde la radio y sus integrantes con la música chilena que es muy sincero, profundo, y que no se hace para ganar un premio. Pero si además obtenemos el reconocimiento de la agrupación que defiende a los creadores e intérpretes musicales del país, eso nos pone muy orgullosos y felices. Entendemos que el sentido último no es que hablemos de los premiados, sino poner en valor la importancia que tiene la difusión de la música chilena. Y en ése, que es el propósito mayor, estamos plenamente comprometidos”.

Desde la universidad, la vicerrectora Barba expresó que «nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento. Creo que, además, es uno muy merecido a la Radio U. de Chile, que ha sido uno de nuestros principales socios en la promoción de la cultura, en el sentido más amplio que podamos pensar; para y desde la Universidad de Chile».

«El rol de la radio para nuestra casa de estudios, para la capacidad que tenemos de difundir nuestro pensamiento, escuchar los problemas de las personas y dar cabida a la cultura producida en Chile es muy importante», recalcó la autoridad.

Por su parte, Hernán Zúñiga, histórica voz del programa «El Zócalo Nacional», se refirió a la relevancia de esta distinción. «La propuesta y apuesta de la Radio Universidad de Chile, desde hace mucho tiempo, ha sido difundir la música nacional. También con Sala Master, que es un clásico de todos los tiempos», añadió la voz del espacio, que lleva 27 años al aire.

En tanto, Jeannette Salinas, de «Savia y Raíz», mostró su entusiasmo ante esta distinción. «Feliz porque es una emoción que nuestros pares de todas las emisoras reciban este premio fundamental de la música chilena y qué mejor que nuestra casa radial. Contenta de estar compartiendo con los pares de nuestra radio. Lo es para nosotros, que llevamos ya 35 años que se cumplirán este mes de agosto con el legado que alguna vez partió don Juancho en el año 1990″.

Desde la SCD, la entrega de este premio resuena de manera especial en el caso del 102.5 FM. “Siempre vamos a poner en valor a aquellas radios que más se la juegan por la música chilena. En particular, Radio Universidad de Chile siempre está defendiendo el patrimonio, mostrando mucha música histórica y, al mismo tiempo, los nuevos valores y talentos“, expresó previamente Rodrigo Osorio, presidente reelecto del organismo.

Difusión que, por otro lado, pudo vivir en carne propia desde su trabajo como músico: “Hay muchos artistas que han nacido al alero de Radio Universidad de Chile. En lo personal, uno de los primeros shows en vivo que hizo Sinergia transmitido por el dial fue a través de Radio Universidad de Chile. Lo vivimos nosotros, pero también muchos músicos y músicas de Chile. Radio U. de Chile sin duda es una radio fundamental de la música chilena. Y nosotros orgullosos y felices de reconocerla“.

En la ceremonia también se destacó a las radios Pukara de Arica, Caramelo de Ovalle, Sabor de San Antonio, Catalina de Ñuble, Génesis de Curacautín, Carnaval de Punta Arenas, ADN y Corazón; y que tuvo un show en vivo de la artista de cumbia, Paula Rivas.