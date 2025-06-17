Contraloría abre sumario a Junaeb: entregaron solo un tercio de los kits de útiles escolares en 2024

La Contraloría General de la República informó sobre la iniciación de un sumario en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) tras detectar inconsistencias en la distribución de los kits de útiles escolares.

Entre las irregularidades identificadas, el organismo fiscalizador destacó un retraso de cinco meses en la entrega de los materiales, además de revelar que un millón 425 mil 852 kits permanecían sin ser distribuidos.

Según el informe, «la demora se debió a que se ejecutaron dos licitaciones para adquirir estos kits; la primera de ellas fue declarada desierta, ya que el único oferente que reunía los requisitos presentó lápices de colores con forma rectangular y no hexagonal, característica expresamente exigida y de manera excluyente por JUNAEB, la cual no fue sustentada técnicamente».

Como consecuencia de estos retrasos, al 6 de septiembre de 2024 solo se había entregado el 34% de los kits (740 mil 883), quedando pendiente un 66% (un millón 425 mil 852). Además, la Contraloría cuestionó que la cantidad de materiales no se ajustara a las necesidades del currículum educativo.

Otro punto crítico fue la gestión logística, ya que, de acuerdo al organismo, «JUNAEB contrató a una empresa para la distribución de los útiles a nivel nacional, sin que esta contara con flota de vehículos propios y tampoco tenía el giro comercial necesario para realizar dicha actividad, hecho que evidenció que el servicio no contaba con una correcta planificación para la entrega de útiles durante el año 2024».

Frente a estas observaciones, Junaeb respondió señalando que «tal como dice Contraloría, ese proceso se completó en su totalidad durante 2024 y adicionalmente el proceso 2025 ya se cerró con éxito, finalizando en abril la distribución de más de 25 millones de útiles escolares».

Asimismo, la institución detalló las medidas implementadas para mejorar el sistema: «Entre las mejoras adoptadas a partir del informe, se reforzó el control de plazos para asegurar una entrega oportuna y eficiente, y se aprobó un informe técnico que define las características específicas que deben cumplir los productos«.

«Además, Junaeb ya ingresó a Contraloría las bases de licitación del Programa de Útiles Escolares (PUE) para el período 2026-2027, adelantando sus fechas habituales, para garantizar que la oportuna entrega de 2025 se repita en los próximos dos años», indicaron.

Finalmente, Junaeb aclaró que «cabe precisar que el proceso 2024 fue postergado debido a que la licitación inicial fue declarada desierta, al no existir estricta sujeción a las bases por parte del oferente en el cumplimiento de exigencias técnicas».