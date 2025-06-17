Defensa Civil de Gaza reporta al menos 50 muertos por disparos israelíes cerca de un centro de ayuda

La Defensa Civil de la Franja de Gaza afirmó este 17 de junio que las fuerzas israelíes mataron a al menos 50 personas reunidas cerca de un centro de distribución de ayuda, en el sur del enclave palestino.

Según el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, al menos 53 personas murieron y más de 200 resultaron heridas mientras miles de palestinos se reunían por la mañana para recibir harina cerca de un centro de ayuda de la ONG World Central Kitchen, en Jan Yunis. «Drones israelíes dispararon contra la gente. Unos minutos después, tanques israelíes dispararon varios proyectiles», dijo.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en el territorio palestino y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente las cifras y la información presentadas por la Defensa Civil.

Contactado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba «examinando» los hechos, señalando que «se identificó una reunión cerca de un camión de distribución de ayuda que fue golpeado en el área de Jan Yunis y cerca de las tropas (israelíes) que operan en el área».

Según Mahmud Basal, cuatro personas más fueron asesinadas el martes por el ejército israelí cerca de Rafah, también en el sur de Gaza.

Israel impuso un bloqueo en el territorio a principios de marzo, que se alivió parcialmente a finales de mayo, lo que provocó una grave escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad.

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Washington e Israel, comenzó a distribuir ayuda a finales de mayo, pero sus distribuciones estuvieron acompañadas de escenas caóticas en las que murieron decenas de personas.

El Ministerio de Salud del enclave costero gobernado por Hamás dijo el lunes que 5 mil 139 personas han muerto desde que Israel reanudó sus bombardeos el 18 de marzo, al derrumbarse una tregua de casi dos meses. El balance de la campaña militar israelí en Gaza asciende según el ministerio a más de 55 mil 400 muertos, en su mayoría civiles.