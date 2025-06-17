Desde el sur feminista: no hay democracia sin derechos humanos

En Gaza, miles de mujeres y niñas han muerto bajo los bombardeos. En Estados Unidos, familias migrantes son perseguidas. En Colombia, la violencia amenaza los procesos de paz. En cada rincón del mundo, la promesa de los derechos humanos se deshace ante nuestros ojos.

Como feministas del sur, no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza, ni frente a los retrocesos democráticos que se extienden por el mundo. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la criminalización de la protesta, la persecución de defensoras y defensores, y el cerco informativo, constituyen amenazas directas al ejercicio de las libertades fundamentales y a la vigencia del derecho internacional.

El genocidio en Gaza ha cobrado la vida de millones de personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Las imágenes que logran romper el cerco mediático nos enfrentan a una tragedia que exige acción urgente. Gestos como el de Greta Thunberg y la flotilla humanitaria, aunque simbólicos, son profundamente políticos y reflejan el clamor global por un alto al fuego y por justicia. La deportación de activistas humanitarias debe ser denunciada como parte del silenciamiento de quienes defienden el derecho a la vida y la paz.

No podemos dejar de mirar también lo que ocurre en África y Asia, donde mujeres y niñas enfrentan violencias extremas como la mutilación genital, el matrimonio forzado, la trata, la negación del acceso a derechos básicos y los feminicidios. Estas crisis nos interpelan a defender con más fuerza la inclusión de la perspectiva de género en la política internacional y en la resolución de conflictos armados.

En Centroamérica, también observamos con alarma el debilitamiento del estado de derecho, la criminalización de organizaciones sociales y feministas, y las graves restricciones a la libertad de prensa, como en Nicaragua. La militarización de la seguridad, como en El Salvador, ha derivado en detenciones masivas y arbitrariedades que afectan de forma desproporcionada a comunidades vulnerables, incluidas mujeres, juventudes y personas migrantes.

En Estados Unidos, las redadas migratorias y la declaración de estados de emergencia en ciudades como Los Ángeles refuerzan una política de criminalización de la migración que debe cesar. La dignidad no tiene fronteras.

Miramos con preocupación los atentados recientes en Colombia, que debilitan el camino hacia la paz con justicia social, y también las restricciones en Turquía y otras regiones donde mujeres, defensoras y diversidades sexuales enfrentan condiciones críticas para ejercer sus derechos más básicos.

Hoy más que nunca, reafirmamos que la paz, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional no son negociables. Las guerras, los autoritarismos y las políticas de odio no son el camino de la justicia ni de la convivencia.

Las organizaciones feministas hemos sostenido históricamente que no hay paz sin justicia, ni democracia sin derechos humanos para todas las personas. El impacto diferenciado de estas crisis sobre mujeres y niñeces debe estar en el centro de cualquier análisis o respuesta internacional.

Desde Chile, como parte de los movimientos feministas del sur global, alzamos la voz por una comunidad internacional que no tema decir: no al genocidio, no a la impunidad, no al silencio. Porque la dignidad será global, o no será.

Fabiola Gutiérrez, encargada de Comunicaciones, Corporación Humanas.