Eliminar la semana distrital o modificar el reglamento: las opciones que baraja la Cámara por viajes al extranjero de parlamentarios 

La polémica en torno a las licencias médicas no cesa. Este lunes se dio a conocer la salida de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana. Mientras, la Cámara de Diputados tampoco se queda al margen del escándalo, puesto que algunos parlamentarios faltaron a sus semanas distritales para salir fuera del país, dentro de los cuales está el presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN). Lo anterior, generó duras críticas contra el diputado e incluso se ha puesto sobre la mesa la idea de eliminar las semanas distritales.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social confirmó la salida de Pamela Gana Cornejo de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) tras solicitarle su renuncia. Gana, había sido cuestionada por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas.

La decisión fue informada mediante un comunicado de prensa que excluyó los detalles sobre la decisión de la cartera liderada por el ministro Giorgio Boccardo.

Al respecto, el senador Iván Flores (DC), sostuvo que «se actuó con sentido común y con sentido de urgencia», agregando que Gana «no tenía ninguna posibilidad de seguir en el cargo por cuanto nunca asumió la responsabilidad de no haber hecho la pega, una pega crítica, una pega fundamental para hacer que las instituciones que tienen que fiscalizar la entrega de los subsidios y que se usen correctamente, como es el caso de las licencias médicas, se haga».

Primó el sentido de común y el de urgencia. Bien por la decisión del ministro del Trabajo al pedirle la renuncia a la encargada de la Suseso, Pamela Gana. NO hizo la pega.

Espero que pongan a alguien con colmillos y garras, pero no para sujetarse en el cargo, sino para terminar… pic.twitter.com/QOOZtD7bvg — Iván Flores García (@ifloressenador) June 16, 2025

«La Suceso no hizo la pega, ni con el convenio de la PDI y tampoco fiscalizando a la COMPIN o fiscalizando a FONASA o fiscalizando a las ISAPRES, sencillamente no estuvieron a la altura, así que bien por el ministro del Trabajo que le ha pedido la renuncia y ahora espero que coloquen a alguien que tenga colmillos y garras, pero no para sujetarse en el cargo, es para hacer la pega, para terminar con los tramposos», complementó el senador de la DC.

Quien también se refirió a la salida de Gana de la Suceso fue el jefe de bancada parlamentaria de la UDI, Henry Leal. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gremialista aseguró que la permanencia de Gana era «insostenible» y que «no había otra alternativa política».

Leal también cuestionó la capacidad humana y tecnológica de la Superintendencia de Seguridad Social: «En toda la Metropolitana había 10 personas. Es bien poco lo que puedan fiscalizar. Pero también hay que ponerle un poco de tecnología, hay que ponerle iniciativas, gestión a esa institución. Hoy día no todo son recursos, hay maneras de fiscalizar distintas a lo que es presencial. Hay que utilizar lo que está disponible, la tecnología, la inteligencia artificial».

La polémica salpicó al Congreso Nacional

El descubrimiento del mal uso de las licencias médicas por parte de funcionarios públicos provocó la fiscalización y revisión interna de distintos servicios del Estado, incluido el Congreso Nacional. Es así como esta investigación, en particular en la Cámara de Diputados y Diputados, abarcó todos los viajes de los parlamentarios en el marco de los distintos permisos y facultades que les entrega el reglamento de la Corporación, lo que terminó salpicando al actual presidente de la mesa directiva, José Miguel Castro (RN).

El diputado Castro utilizó la semana distrital para viajar a Estados Unidos por un período prolongado a fines de 2022. Un reportaje de Mega dio a conocer que un viaje se extendió desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 7 de enero de 2024, sumando un total de 24 días fuera del territorio nacional. Durante ese período, el parlamentario faltó a siete sesiones y tampoco estuvo presente en su distrito en la semana correspondiente. Pese a ello, el reglamento sólo habría autorizado un descuento de $525.000 en su dieta parlamentaria, que supera los $7 millones.

Durante la jornada del 16 de junio, el presidente de la Corporación se defendió de los cuestionamientos en su contra. En un punto de prensa, Castro aseguró que sus viajes al extranjero no tenían nada que ver con las licencias médicas, sino que lo que hizo «fue pedir un permiso que se me fue otorgado como corresponde al reglamento de la Cámara y pedir los días sin goce de sueldo que amerita en cuanto se puedan entregar en las semanas donde existe una comisión, por ejemplo, o una sesión de sala».

«Aquí no hay absolutamente nada que ocultar. Si hubiese algo que ocultar yo no hubiera puesto mi firma y hubiera pedido ese permiso como corresponde«, enfatizó el parlamentario de RN.

«La pega de diputado de la República es distinta a otras. Usted me está preguntando si es un privilegio el poder salir en algún momento en que te dan o no te dan vacaciones, por ejemplo. Por supuesto que es un privilegio porque nosotros no tenemos jefe«, respondió Castro a las preguntas de la prensa.

En cuanto a una posible censura en su contra, el presidente de la Corporación puntualizó que «aquí las atribuciones las tiene perfectamente cada jefe de comité para ejercerla, porque si no simplemente son palabras al aire». En ese sentido, el parlamentario insistió que no presentará su renuncia a la Mesa Directiva: «No he cometido ninguna falta al reglamento«.

Las palabras de Castro tuvieron una rápida réplica por varios parlamentarios. Entre ellos, el diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri quien acusó al presidente de la Corporación de «no practicar» con el ejemplo sus dichos: «Lo vimos hacer una tremenda declaración en los primeros días respecto de la situación de los que salían del país y luego lo vimos diciendo que su salida por motivos personales fuera del país, en semana distrital, era un privilegio que tenía».

«La verdad es que ese tipo de declaraciones son indignantes, son las declaraciones que dan todos los pillos cuando los descubren en las fechorías en que andan. La verdad debería darle vergüenza al presidente andar diciendo como justificación que él goza de ese privilegio. Él no tiene ningún privilegio porque esas son semanas distritales, son semanas para trabajar, son semanas para estar en contacto con la gente y si van a ser utilizadas para eso, lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar las semanas distritales porque están siendo utilizadas para vacaciones como las que se estaba tomando el presidente de la Cámara de Diputados«, emplazó el parlamentario.

El vicepresidente de la Corporación, Eric Aedo (DC), se refirió a la polémica que envuelve a Castro, y a otros parlamentarios. «Esta situación ha ido generando la necesidad absoluta de modificar y actualizar el reglamento de la Cámara en este punto de las salidas al extranjero y las cosas que los diputados y diputadas durante la semana distrital pueden realizar», dijo.

«A mí me parece de sentido común que si alguien, no sólo en la semana distrital, sino que en el periodo legislativo, se ausenta por distintas situaciones ajenas, por ejemplo a una situación de causa mayor, enfermedad o una situación grave y no se está presente, obviamente entonces debe haber descuento en la dieta parlamentaria como le sucede a cualquier trabajador que se ausenta de su trabajo. En ese sentido me parece que es el camino que hay que seguir«. cerró Aedo.

Es importante precisar que el pasado 12 de junio, la Cámara de Diputadas y Diputados anunció una investigación por el eventual uso irregular de las licencias médicas por parte de legisladores que habrían viajado fuera del país cuando se encontraban con reposo. Además, señalaron que cuando se termine la indagatoria, darán a conocer los nombres de los parlamentarios involucrados.

Por su lado, el diputado Henry Leal afirmó que comparte la “indignación” de las personas y enfatizó en que los parlamentarios tiene dos obligaciones: “Estar en el Congreso, legislar, fiscalizar, sesionar las comisiones. Para eso nos pagan una dieta. Pero también tenemos una responsabilidad para esta semana distrital estar en nuestro sector, con nuestros electorados en el distrito, recogiendo las inquietudes para luego traerlas al Congreso”.

“Esa es nuestra obligación. Me parece mal, yo creo que cada parlamentario tiene que dar una explicación, los que lo han hecho. Me parece que esto daña la imagen de todos”, cerró.