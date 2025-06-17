Escuchar al almirante: sensatez que contradice la demagogia

Aunque la precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, ha dicho que estuvo “al límite de la deliberación”, ha resultado muy interesante la entrevista concedida por el saliente comandante en jefe de la Armada, quien dejará su cargo este miércoles, almirante Juan Andrés de la Maza, a El Mercurio. En ella señala, entre otras aseveraciones, que respecto a la Macrozona Sur “debiera ir terminando el estado de excepción. No podemos estar en un estado de excepción constitucional permanentemente por los próximos cuatro años”.

Para fundamentar su punto de vista, además de referirse al desgaste que esta política alargada por todos estos años ha supuesto para la institución, señaló la necesidad de que “nosotros nos podamos dedicar como Armada (…) a nuestra tarea primaria definida por la Constitución. O sea, a desarrollar las tareas de acuerdo a la política de Defensa».

En la misma línea, el almirante de la Maza entrega un dato que contradice las narrativas dominantes en el sistema político y en los medios: que los hechos de violencia en la llamada Macrozona Sur han pasado de ser frecuentes a ser aislados. En otras palabras, que la situación ha mejorado y que, podríamos deducir, los argumentos que insisten en mantener el estado de excepción de manera invariable ya no responden a la realidad objetiva, sino más bien a necesidades políticas o comunicacionales. Resulta, al menos sugerente, que esta evaluación provenga no de un activista ni de un detractor de las Fuerza Armadas, sino del jefe de una de las ramas castrenses que ha estado desplegada en el territorio.

En un plano más estructural, De la Maza reitera algo que tanto él como otros altos mandos han dicho en distintas oportunidades, incluida -según trascendidos- la sesión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el Presidente Gabriel Boric en febrero del año pasado: que las Fuerzas Armadas no deben asumir tareas de orden público como una función principal. Por el contrario, hacerlo puede incluso distraerlas de su misión fundamental. Esto, dicho por los generales y almirantes como una declaración de principios institucionales, es también un llamado de atención sobre los riesgos de naturalizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente y en la militarización de los conflictos sociales.

Y por lo mismo, en medio de un clima cada vez más tensionado por la competencia presidencial, quienes aspiran a gobernar el país harían bien en escuchar con atención al Almirante. En lugar de ver quién promete más “mano dura”, como hemos aprendido, con resultados infructuosos en las elecciones anteriores, sería mucho más útil que ofrecieran perspectivas estructurales y necesariamente de largo plazo a los problemas complejos del país, como éste. Llamativamente, ahora, la voz de quien porta un uniforme puede sonar más sensata que la de quienes buscan votos a cualquier precio.