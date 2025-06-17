Estado de Excepción en la Macrozona Sur: Ejecutivo defiende resultados de la medida en debate por nueva prórroga

Mantener o no el Estado de Excepción en la Macrozona Sur es el debate que instaló el jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés De La Maza. La medida comenzó a implementarse en noviembre de 2021, al final del segundo período del expresidente Sebastián Piñera, con una leve interrupción en 2022, pero que desde entonces se ha renovado constantemente.

Sin embargo, De La Maza abrió la posibilidad de que el Estado de Excepción ya no siga ejecutándose. En una entrevista con El Mercurio el uniformado planteó que, a nombre solamente de la Armada, esta situación excepcional sólo ha significado desgaste para la Infantería de Marina, por el hecho de tener personal desplegado constantemente en la zona.

De La Maza manifestó que la infantería no está preparada para esas labores, y que solo deberían actuar de manera excepcional, no de manera permanente como ha ocurrido, pues la situación ha provocado un impacto negativo en el personal y la institución, según el almirante.

En la misma línea, el jefe de la Armada entrega un dato que puede ser muy clave: los hechos de violencia en la llamada Macrozona Sur han pasado de ser frecuentes a ser aislados. Datos con los que se alineó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, durante su intervención en la Cámara de Diputados en medio de la discusión sobre una prórroga del Estado de Excepción.

“Al 8 de junio de este año, teníamos 154 episodios de violencia rural. ¿Cuántos habían en el peor año, que fue 2021, a la misma fecha? 696. Estamos hablando de una disminución del 78%”, expuso Elizalde.

Según el ministro, los cifras se han logrado por iniciativas impulsadas por el gobierno más allá del Estado de Excepción: “Corresponden a una visión integral, acompañada también del Plan Buen Vivir, con el objeto de acelerar la inversión pública en la zona. Y los acuerdos de la Comisión para la Paza y el Entendimiento, que creemos es una oportunidad para generar una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche con el objeto de generar condiciones para la paz en el largo plazo”.

Cabe señalar que en la instancia legislativa se acordó extender una vez más el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, con 102 votos a favor, 24 en contra y 16 abstenciones, lo que deberá ser ratificado por el Senado.

En paralelo, se realizó en la Cámara Alta una sesión conjunta entre las comisiones de Defensa y Seguridad, la cuál fue decretada como secreta, con participación de la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Leonardo Romanini; el general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna, en el que se abordaron los casos de violencia recientes y las palabras del almirante De La Maza.

Cuestionamientos parlamentarios

Durante la discusión en la Sala, el diputado de la Región de La Araucanía, Miguel Ángel Becker (RN), cuestionó la persistencia de la herramienta excepcional. “Este Estado de Excepción debiera llamarse de otra forma, en la medida que no se están logrando los objetivos”, criticó.

Una postura más crítica tuvo su par Miguel Mellado, quien acusó que “los terroristas en La Araucanía se ríen del gobierno”, declaración que enlazó con los recientes hechos de violencia en los que estaría involucrado Víctor Queipul.

“Se están riendo porque dicen que los desafiamos. Llevamos tres años de Estado de Excepción y la verdad es que no se ha logrado enfrentar y desbaratar a estas bandas terroristas”, declaró el parlamentario de la Región de La Araucanía, exigiendo medidas más estrictas como aplicar querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado.

Mientras, el diputado Leonardo Soto (PS) justificó la aprobación con dardos a los extremos políticos. “Cada vez que pedimos el apoyo de la Cámara para poder prorrogar el Estado de Excepción en La Araucanía, que le ha dado bastante tranquilidad a todos los habitantes de la zona producto de los resultados que está teniendo, que no han erradicado completamente la violencia pero han ayudado mucho, uno siente desde el lado de la extrema derecha insultos, agresiones”, partió mencionando.

“Al lado izquierdo, mudez total. Entre las agresiones por la ultraderecha y la mudez total en materia de seguridad, es donde tenemos que apostar por la tranquilidad y la convivencia”, aseguró Soto.