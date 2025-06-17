Henry Leal (UDI) por carrera presidencial: "Se va a decidir por el centro y no por la derecha"

El jefe de bancada parlamentaria de la UDI, Henry Leal, abordó la salida de la Pamela Gana de la Superintendencia de Seguridad Social, la posible destitución de Orrego por faltas de probidad y la carrera presidencial. Sobre lo último, aseguró que Evelyn Matthei «es la única que da certeza en la segunda vuelta».

Este lunes el Ministerio del Trabajo y Previsión Social confirmó la salida de Pamela Gana Cornejo de la Superintendencia de Seguridad Social tras solicitarle su renuncia. Gana había sido cuestionada por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas. Al respecto, el parlamentario gremialista aseguró que la permanencia de Gana era «insostenible». «No había otra alternativa política», agregó.

Leal también cuestionó la capacidad humana y tecnológica de la Superintendencia de Seguridad Social: «En toda la Metropolitana había 10 personas. Es bien poco lo que puedan fiscalizar. Pero también hay que ponerle un poco de tecnología, hay que ponerle iniciativas, gestión a esa institución. Hoy día no todo son recursos, hay maneras de fiscalizar distintas a lo que es presencial. Hay que utilizar lo que está disponible, la tecnología, la inteligencia artificial».

Investigación al gobernador Orrego

Respecto a la decisión de su partido de apoyar la moción republicana para destituir al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el jefe de la bancada de la UDI manifestó que «se están mezclando distintos temas. El penal, que sigue una lista de la justicia, y la justicia electoral. Yo creo que la justicia electoral es la que va a determinar si el gobernador incumplió o no en falta grave de la prioridad o no estaba llevando a uno de sus deberes».

En esa línea, el parlamentario aseguró que la arista penal es la que más complica a Orrego: «Él ha sido bastante insistente en todos sus medios, en todas las entrevistas que ha dado, en manifestar que en su gobierno regional no hay ninguna irregularidad. Él aseguró que no sería allanado al gobierno regional».

«Yo creo que el gobernador de Orrego está muy complicado, doblemente, en la arista penal, pero también en lo que resuelve el Tricel. Se va a votar si hubo falta grave de la probidad. Y a mi juicio yo creo que sí las hay«, complementó Leal.

A propósito de las críticas de la autoridad metropolitana a su sector, pues el gobernador acusó aprovechamiento político, el gremialista aseveró que solo se están haciendo «uso de las instituciones que están establecidas en la ley. La posibilidad ya de hacer un requerimiento al Tribunal Electoral está en la ley»

Carrera presidencial

En el plano electoral y el estancamiento en las encuestas de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el diputado de la UDI manifestó que: «La verdadera campaña, y lo digo seriamente, parte luego de la primaria. Y va a ser importante quién gana esa primaria«.

Asimismo, enfatizó que no dará lo mismo quién gane la primaria del oficialismo: «Creo que eso va a reconfigurar el mapa político y al día siguiente, con toda seguridad, las encuestas se van a mover. Ahí empiezan».

«Nosotros estamos convencidos que Evelyn Matthei es la candidata que da certeza en segunda vuelta. Nosotros estamos convencidos y debemos tener la razón que el Partido Republicano no garantiza el triunfo en segunda vuelta. Primero, ya vivimos este escenario, se perdió con el actual presidente, tuvieron mayoría en el proceso constituyente, no fueron capaces de sacar adelante una constitución. Cuando han tenido mayoría no han administrado de buena manera. Pero además creemos que esta elección se va a ganar en el margen. Acá nadie va a arrasar a otro», puntualizó Leal.

«La izquierda puede estar debilitada hoy día, pero a la hora de decidir tienen un 40% mínimo. Entonces, se va a jugar en el margen y yo creo que Matthei sí es capaz de tener una base de apoyo más amplia, más hacia el centro, que yo creo que es donde se va a decidir esta elección. Se va a decidir por el centro y no por la derecha«, complementó.

Consultado sobre el viaje al extranjero de distintos parlamentarios en su semana distrital, Leal afirmó que comparte la «indignación» de las personas y enfatizó en que los parlamentarios tiene dos obligaciones: «Estar en el Congreso, legislar, fiscalizar, sesionar las comisiones. Para eso nos pagan una dieta. Pero también tenemos una responsabilidad para esta semana distrital estar en nuestro sector, con nuestros electorados en el distrito, recogiendo las inquietudes para luego traerlas al Congreso».

«Esa es nuestra obligación. Me parece mal, yo creo que cada parlamentario tiene que dar una explicación, los que lo han hecho. Me parece que esto daña la imagen de todos», cerró.