Jara desactiva arribo de Jadue a su comando, pese a intención de directiva PC

La idea la deslizó este lunes el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, luego de conocido el cambio en las cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Según el timonel comunista, con su nueva condición bajo arresto domiciliario parcial en el marco del caso Farmacias Populares, Jadue podría sumarse al despliegue de la campaña y disponer “a integrar el comando” de Jeannette Jara.



Lo anterior, dado su capacidad convocante con sectores más a la izquierda de la alianza de gobierno, lo que es bien visto por un sector del PC. De hecho, el integrante del comité central, Juan Andrés Lagos, aseguró, en el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, no tener dudas de “que Daniel va a hacer mucha actividad respecto de la campaña, ahora que tiene estas posibilidades. Va a jugar un papel importantísimo, está involucrado y está comprometido”.

Sin embargo, el planteamiento de Carmona recibió con el paso de las horas el portazo definitivo desde el comando de Jeannette Jara. En conversación con Turno AM, la abanderada precisó que a una semana de que termine la campaña formal, previo a las próximas primarias del 29 de junio, “no veo mucho sentido de estar cambiando el equipo de comando ahora”.

“Ahora, si él se va a integrar a la campaña como todos los militantes y la gente que adhiere esta campaña a ir a volantear y todo lo demás, siempre son bienvenidas todas las manos, pero el comando, que es el que organiza la campaña, está conformado hace tiempo, la campaña va bien y queda solo una reunión. Entonces, no va a pasar”, enfatizó.

Si bien desde el comando apuntaron a que Jadue tendría, además, como prioridad resolver su situación judicial y preparar su campaña para disputar una diputación por las zonas nortes de la Región Metropolitana, lo cierto es que su eventual integración fue evaluada como un factor que podría inclinar la balanza negativamente ante un escenario favorable, según las últimas encuestas, hacia Jara.

De ahí la respuesta de la presidenciable, pese a que dejó una sensación de tensión y falta de coordinación entre la directiva del PC y el comando de la candidata. Por ello, en un punto de prensa desde la sede del partido, Lautaro Carmona salió a descartar cualquier choque de intereses y contradicciones dentro de la colectividad luego de que su idea no fuera materializada, optando por plegarse así a la decisión de Jara.

“El partido hace propio y no tiene ni una contradicción, ni un choque de intereses, ni una alteración que no sea, de que hay una mejor condición y eso es lo que hay que valorar, porque la limitación de movilidad de Daniel era contra su voluntad, hoy día tiene esa posibilidad, y va a aportarle a la campaña su aporte como un dirigente destacado del partido, como son muchos otros”, defendió.

Minuta contra Jara

En medio de este debate dentro del PC, la atención del partido también se posó sobre la reservada minuta que dio a conocer Ex-Ante, que habría sido preparada por el comando de Carolina Tohá para ordenar las vocerías y apuntar al “voto útil”, por ende, se sugería dejar de responder al FA y realizar una arremetida en contra la candidata del PC, enfatizando en que si gana Jara, se facilita el triunfo a la derecha y que, en dicho escenario, la única opción sería Carolina Tohá.

Un documento que no fue confirmado por el Socialismo Democrático. Desde este sector señalaron que no recibieron esa minuta, aunque lo cierto es que el contenido sí ha sido parte del discurso de las vocerías en los últimos días.

De hecho, este martes Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, en Tele13 Radio sostuvo que, de ganar Jara, “va a caer todo el estigma por ser comunista”.

También se refirió al respecto, el diputado Daniel Manouchehri: «La verdad es que a mí no me llegó ninguna minuta, pero vi las noticias y ahí hay algo que es de sentido común. El comunismo en Chile no logra convencer a la mayoría de los chilenos. Por ende, es matemáticamente muy difícil que el comunismo logre presidir este país. Por tanto, nosotros creemos que es de sentido común que Carolina Tohá es la candidata que tiene mayores posibilidades de poder derrotar a la derecha».