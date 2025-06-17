Más de 80 mil mujeres serán beneficiadas con el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género

En el marco del primer aniversario de la promulgación de la Ley Integral N°21.675, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó este martes el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, una herramienta tecnológica inédita en Chile que permitirá conectar a 15 instituciones del Estado para mejorar la respuesta frente a casos de violencia contra las mujeres.

La iniciativa fue presentada durante una ceremonia que incluyó la firma simbólica de convenios de transferencia de datos entre instituciones y municipios, marcando el inicio de la puesta en marcha del sistema, cuya operación comenzará entre septiembre y octubre de este año.

El nuevo sistema impactará directamente en más de 80 mil mujeres que actualmente reciben atención por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), cifra que aumentará a medida que se integren más instituciones y comunas.

“Este paso que estamos dando hoy significa un cambio en la estrategia del Estado: actuar como un todo, no como instituciones fragmentadas”, destacó la ministra Antonia Orellana.

La Ley Integral, promulgada en junio de 2024 tras siete años de tramitación, establece un marco normativo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, garantizando el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.

El Sistema Integrado permitirá crear un expediente único por cada mujer atendida, lo que facilitará el seguimiento de su caso sin necesidad de repetir su historia en cada institución. Además de generar alertas tempranas ante señales de riesgo, unificar las evaluaciones de riesgo realizadas por distintas entidades y mejorar la toma de decisiones con datos en tiempo real.

“Optimizar la atención de las usuarias víctimas de violencia de género no es solo una nueva obligación de la Ley Integral, una recomendación internacional y también de la Contraloría General de la República, sino que es un imperativo para el Estado y un compromiso férreo por parte de nuestro servicio de avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencia y más justa y equitativa para todos y todas”, afirmó la directora nacional del SernamEG, Priscila Carrasco.

La puesta en marcha del sistema se realizará en dos etapas durante 2025. En una primera fase, se implementará en las comunas de Coquimbo, Ovalle, Curicó, Cauquenes, Chiguayante, Talcahuano y Valdivia. Posteriormente, se sumarán Colina, Santiago, Ñuñoa, San Felipe, Valparaíso, Viña del Mar, San Carlos y Alto Hospicio.

“Gracias a este sistema buscamos reducir las preguntas repetidas que enfrentan las víctimas al hacer una denuncia o buscar ayuda”, agregó la ministra Orellana.

Durante su intervención, la secretaria de Estado resaltó que el proyecto cuenta con “el apoyo del Banco Mundial, que va a estar a través de un préstamo por resultado apoyando a las nuevas instituciones». Además, con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la plataforma ya existente.

Posterior a la actividad, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, calificó esta iniciativa como una herramienta clave para fortalecer el trabajo municipal en la erradicación de la violencia.

«Acá la consigna es muy clara, el Estado tiene que estar a disposición de erradicar todos los tipos de violencia a la mujer y es por eso por lo que celebramos este sistema integral que nos va a permitir coordinadamente como cada parte del Estado, dar una respuesta», afirmó.

Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, resaltó la urgencia de avanzar hacia un país moderno y articulado. “La urgencia es dignidad (…) Hoy día las mujeres reclaman con urgencia protección, y es el Estado el que tiene que ponerse a la altura y no esperar que sólo las mujeres o los tribunales resuelvan estos problemas”, señaló.

De esta forma, el Sistema Integrado se instala como una política de Estado, con una hoja de ruta que contempla su implementación total hacia el año 2029.