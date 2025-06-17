Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de abril de 2026


Orrego declara ante Fiscalía e insiste que "no se destinó ningún peso público" para financiar su campaña

El gobernador de la RM declaró voluntariamente en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco durante el proceso electoral para su reelección. Tras la diligencia, acusó a ciertos CORES de tener una "actitud de aprovechamiento político".

El gobernador de la RM declaró voluntariamente en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco durante el proceso electoral para su reelección. Tras la diligencia, acusó a ciertos CORES de tener una "actitud de aprovechamiento político".

JusticiaPolítica

Este martes el jefe del Gobierno de Santiago, Claudio Orrego, se presentó de manera voluntaria para declarar ante la fiscal Constanza Encina, en el contexto de la investigación por un presunto fraude al fisco durante su campaña para la reelección como gobernador metropolitano.

Al salir de la Fiscalía Oriente, la autoridad regional brindó declaraciones a la prensa, enfatizando su «voluntad de colaborar con absoluta disposición con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para esclarecer el informe» del organismo fiscalizador, que había detectado cuantiosos pagos con fondos públicos destinados a sesiones de coaching directivo.

Edificio de la Fiscalía Oriente.

Fiscalía Oriente. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

«No se ha destinado ningún peso público en el financiamiento de mi campaña», afirmó Orrego de forma categórica.

Además, la autoridad metropolitana criticó lo que calificó como una «actitud de aprovechamiento político» por parte de ciertos consejeros regionales. «He venido voluntariamente a declarar ante la fiscal y entregarle antecedentes que puedan demostrar a la brevedad que siempre hemos actuado correctamente y con apego a derecho», agregó.

Claudio Orrego

Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, llega a declarar a la Fiscalía Oriente. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Respecto a las diligencias llevadas a cabo por el OS7 de Carabineros en su residencia y en las oficinas del Gobierno Regional, Orrego aclaró que las entregas de información fueron «absolutamente voluntarias» y desmintió categóricamente cualquier versión sobre un allanamiento.

«Esto del allanamiento es falso. Le pido a la prensa que en esto seamos bien rigurosos, porque siempre hemos manifestado nuestra voluntad», enfatizó. «En ningún caso fueron producto de una orden judicial, no hubo una orden de entrada y registro, como se dijo por la prensa, o allanamiento».

En tanto, el gobernador explicó que, por razones de agenda, se coordinó para que su declaración en calidad de imputado se realizara durante esta jornada.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

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