Periodistas bajo fuego: ataque de Israel a canal público iraní deja tres muertos y emisión interrumpida en vivo

Tres empleados de la televisión pública iraní (IRIB) han muerto en el bombardeo ejecutado este lunes por las Fuerzas Armadas israelíes contra la sede del medio en la capital Teherán, que también se ha saldado con varios periodistas heridos.

Hasta el momento han trascendido las identidades de dos de las víctimas mortales: el periodista Nima Rajabpour y la administrativa Masoumeh Azimi, según las informaciones recogidas por el canal de noticias iraní Press TV.

Ambos estaban presentes en el edificio de la IRIB cuando éste fue alcanzado por al menos cuatro proyectiles. El ataque se ha producido a las 18.34 horas, hora local, y ha podido verse en directo cómo una de las presentadoras de la cadena, Sahar Emami, interrumpía la locución para salir apresuradamente del estudio mientras caían algunos restos del techo y se levantaba polvo, si bien posteriormente el medio ha retomado sus emisiones.

El Ejército israelí ha confirmado el ataque contra la sede de IRIB, unas instalaciones «utilizadas por las fuerzas armadas iraníes para actividades militares». «Este centro era utilizado por las fuerzas armadas para promover operaciones militares bajo cobertura civil, utilizando sus propios medios y recursos», ha apuntado en un mensaje publicado en su canal oficial en Telegram.

Previamente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha destacado que el fin era «golpear al dictador iraní en todas partes». «La radiotelevisión de la propaganda y el odio del régimen iraní ha sido golpeada por las Fuerzas de Defensa de Israel tras una evacuación a gran escala del vecindario de la zona», ha indicado Katz en un comunicado oficial.

Precisamente las Fuerzas Armadas israelíes habían instado a desalojar el denominado Distrito 3 de Teherán, donde se encuentra la sede de la televisión pública iraní. «Advertencia urgente a todas las personas presentes en la zona indicada en el mapa adjunto en el Distrito 3 de Teherán. Estimados ciudadanos, por su seguridad, les pedimos que abandonen la zona mencionada en el Distrito 3 de Teherán inmediatamente», ha publicado su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

En un conflicto bélico, el derecho internacional humanitario (DIH) protege a los medios de comunicación y a los periodistas como civiles, a menos que participen directamente en las hostilidades. Atacar instalaciones de medios o periodistas se considera ilegal, a menos que se utilicen para fines militares. El DIH prohíbe ataques indiscriminados y desproporcionados, y exige distinción entre civiles y objetivos militares.