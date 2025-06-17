Tribunal Federal concede que Cristina Kirchner cumpla su condena con arresto domiciliario

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner cumplirá prisión domiciliaria luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 determinara que, por razones de edad y seguridad personal, permanezca recluida en su residencia particular en Buenos Aires.

Esta medida se toma luego de la ratificación de su condena a seis años de cárcel y su inhabilitación perpetua a hora de ejercer cargos, por fraude al Estado argentino durante su periodo como exmandataria.

Según el fallo judicial, Fernández deberá permanecer en su domicilio, donde vive con su hija y nieta, salvo en casos de fuerza mayor, y se le ordenó evitar conductas que alteren la tranquilidad del vecindario.

Horas antes de conocerse la decisión del tribunal, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola -que pidieron que la también ex primera dama fuera condenada a doce años en vez de seis- se pronunciaron en contra del arresto domiciliario, argumentando que esta medida es excepcional y que no padece ningún problema de salud para concederle este beneficio.

La defensa de Kirchner para solicitar el arresto domiciliario se apoyó en la edad de la expresidenta (72 años) y en que es «obligación» del Estado «velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo».

Asimismo, recordaron que Fernández de Kirchner sufrió un intento de magnicidio en el 2022, argumento que fue considerado en el fallo.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos. La expresidenta, que niega los cargos, denunció que es víctima de una persecución política y judicial.