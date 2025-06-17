Vicepresidente del PS en medio de pugna con el FA: "Nuestra verdadera disputa es con Jeannette Jara"

El último tramo de la campaña de cara a las primarias presidenciales oficialistas ha estado marcado por el debate entre el Frente Amplio y Socialismo Democrático respecto al estallido social, la Concertación e incluso con descalificativos incluidos hacia al candidato Gonzalo Winter.

Desde el Partido Socialista (PS), el vicepresidente de la tienda y también diputado, Arturo Barrios, apuntó a “tensiones” y “roces” que son parte del proceso, pero destacó que: “Lo que no es normal es la falta de respeto, la falta de tolerancia o aceptación a opiniones distintas”.

Sobre la decisión del Socialismo Democrático de restarse de la reunión de coordinación de los partidos del oficialismo de los lunes, información que trascendió en la prensa, dijo que de parte del PS cree “que eso es un mal entendido” y explicó que tenían otros compromisos.

Sin embargo, es más bien evidente que hay molestias o enojos de parte de ambos partidos, algo que la autoridad, por su parte, descartó. “Hay diferentes puntos de vista, pero no hay un enojo. Soy primer vicepresidente del partido, soy parte de su dirección, hoy día ejerzo de secretario general subrogante y no tengo ningún enojo”, sostuvo en conversación con la primera edición de Radioanalisis.

Sumado a lo anterior, apuntó más bien a la candidata del Partido Comunista (PC), que se ha posicionado en las encuestas incluso sobrepasando a Carolina Tohá en algunos casos. “La disputa nuestra no es con el Frente Amplio, honestamente, la verdad es que hay una disputa con Jeannette Jara, eso es lo que se está observando en las primarias”, aseguró.

En cuanto a las encuestas, llamó a la cautela. “En esta cosa la soberbia es la peor de las consejeras, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ningún candidato es débil, ninguna candidatura hay que darla por ganada, eso es un error básico desde el punto de vista de la política”, alertó.

Si bien Barrios le bajó el perfil a la pugna con el FA, reiteró las críticas emitidas por personeros de su partido. “Yo creo que al FA le cuesta un tantito mirar hacia el futuro, nosotros lo que hemos dicho y Carolina Tohá lo ha dicho de manera permanente, nos interesa conversar del 2025 hacia adelante y no hacia coaliciones que ya ocurrieron, que tuvieron un buen momento en la historia de Chile, pero ya ocurrieron. En este ámbito de cosas, yo creo que quizás a la candidatura de Gonzalo le falta un poco más de mesura, de poner la pelota al piso, de ver bien cuáles son las diferentes variables por las cuáles se puede entrar a competir y no creo que el indicador de la Concertación sea una de esas. Yo estoy muy orgulloso de lo que ocurrió en el ámbito y en el momento de la Concertación”, declaró.

Además de ese análisis, hizo hincapié en que Tohá es la única que logra unir a la centro izquierda, que representa la unidad política y que podría competir con la derecha: “No creo que ni Gonzalo Winter, ni Jeannette Jara, ni Jaime Mulet, con mucho respeto y sin denostar a nadie, pero yo creo que Carolina Tohá es la persona que puede derrotar a la derecha”, dijo justificando con la composición del electorado en las últimas votaciones.

Tohá criticó a sus tres contrincantes de primarias por diferentes aspectos y se le apuntó por “endurecer el tono”. En ese contexto, el vicepresidente de la tienda comentó que “hay un cambio de lenguaje del punto de vista de Carolina Tohá, eso es evidente, porque tiene que marcar inflexión y tiene que marcar identidad, diferencia y entrar en esa disputa, nadie vota por alguien que sea igual a otro, esto es un diálogo de futuro, no de pasado”.

La abanderada del Socialismo Democrático dijo sobre el PC que “donde han gobernado los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza”. Consultado sobre aquello, el diputado Barrios indicó que el apoyo a Jara, si es que gana la primaria, no está puesto en duda. “Nosotros somos personas de palabra (…) estamos en una primaria y tenemos posibilidades de ganar o no, en ese ámbito de cosas nosotros siempre vamos a respetar el resultado que emane desde las urnas, a mi no me cabe ninguna duda, gane quien gane. Nosotros creemos que va a ganar Carolina Tohá, estamos pujando para aquello y creemos que nuestra verdadera disputa es con Jeannette Jara y que, además, en ese ámbito de cosas debemos tener la mejor posibilidad para gobernar este país”, dijo.