Winter anuncia medidas para reducir gasto del transporte público: 40 viajes y el resto gratis, pase para cuidadoras y tarjeta Bip nacional

Desde la Plaza de Puente Alto, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, anunció medidas para reducir el costo del transporte público y aliviar el costo de la vida de las familias chilenas y apoyar a las personas que no logran llegar a fin de mes.

La medida consta de tres iniciativas: máximo de 40 viajes pagados al mes, vía QR, y el resto gratis; pase para personas cuidadoras al 50% del valor del pasaje; y Tarjeta Bip en todas las ciudades de más de 200 mil habilitantes.

Winter explicó así: “Proponemos un tope máximo de viajes al mes. A través de un código QR todas las personas van a pagar máximo 40 viajes al mes. Estamos hablando de familias trabajadoras que no les vamos a exigir poner sobre su espalda el peso de mantener el sistema cuando lo único que están haciendo es ir a hacer su trabajo”.

Sobre el pase para cuidadoras/es, el candidato relevó la importancia de este trabajo no remunerado y la importancia de generar medidas de apoyo económico para quienes lo ejercen: “Nosotros creemos que es un trabajo muy importante y que debe ser remunerado, debe tener cotizaciones, debe tener la dignidad de cualquier otro trabajo remunerado. Por eso, vamos a crear una tarjeta BIP especial para cuidadoras/es en donde van a pagar un pasaje rebajado en un 50%. Porque cuidar debe ser una tarea que sea abrazada, que sea premiada por la sociedad, no castigada”.

Por último, se refirió a la extensión del transporte público regulado a otras ciudades de Chile: “Vamos a extender el transporte público regulado a 11 ciudades de Chile y no solo a Santiago. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades de Chile, inclusive dentro de la RM, que no tienen el sistema regulado, por lo tanto no hay tarjeta BIP».

«La gracia de extender el transporte regulado a otras ciudades es que con eso todas las personas puedan tener este beneficio que estamos presentando el día de hoy, que es el tope de máximo 40 viajes”, añadió.

Esta medida es parte del conjunto de propuestas para bajar el costo de la vida, uno de los ejes prioritarios de la campaña del frenteamplista, junto a devolver el IVA a las familias del 40% más pobre, extender el subsidio de la luz para bajar las cuentas y bajar el costo de los medicamentos.