"Actúa como vocero de la industria salmonera": las críticas a Eduardo Frei por llamar a "matar la Ley Lafkenche"

Fuertes críticas ha recibido el expresidente Eduardo Frei tras sus dichos en la Expo Osaka. Parlamentarios acusaron al exjefe de Estado de ser un lobista de las salmoneras, mientras que desde la ONG FIMA contrastaron la mirada de la relatora de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la ONU con las declaraciones de Frei.

El expresidente Eduardo Frei, quien es embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile para el Asia-Pacífico, participó de la Cumbre Empresarial Chile-Japón en el marco de la Expo Osaka.

En su intervención, el exmandatario reivindicó la apertura económica con foco en Asia que impulsó durante su gobierno (1994 – 2000). Además, planteó que si Chile quiere ser un país desarrollado, debe exportar mucho más y para eso hay sectores con potencial. «Por ejemplo, en el salmón, en que somos los segundos productores del mundo y las empresas japonesas están dispuestas a invertir para duplicar nuestra exportación. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es matar la Ley Lafkenche, porque está matando la industria del salmón en Chile«, afirmó.

Recordemos que la Ley Lafkenche fue promulgada el 2008, y crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a administrar áreas del borde costero que históricamente han utilizado. Esta ley busca proteger y promover el desarrollo cultural, económico y religioso de los pueblos originarios en estas zonas.

Desde su entrada en vigor, se han creado 17 Espacios Costero Marinos de Pueblos Originarios en plena facultad de funcionamiento, la mayoría de ellos en la Región de Los Lagos.

Las críticas a Frei no tardaron en llegar

La diputada Emilia Nuyado (PS) rechazó y apuntó a una falta de respeto hacia las comunidades indígenas costeras y la pesca artesanal en las declaraciones emitidas por el expresidente Frei.

La parlamentaria señaló que: «Estos dichos son inaceptables. No se puede hablar de desarrollo matando los derechos de los pueblos indígenas. La Ley Lafkenche no es una traba, es una herramienta de justicia territorial que protege el vínculo ancestral con el mar y garantiza la participación de las comunidades que históricamente han cuidado ese ecosistema«.

«El verdadero problema no es la Ley Lafkenche, sino la expansión desregulada de industrias como la salmonicultura, que ha contaminado fiordos completos, desplazado a la pesca artesanal y afectado la biodiversidad. Defender el mar no es un obstáculo, es una obligación ética y ecológica», enfatizó Nuyado.

Así mismo, la diputada Mapuche «llamó al Gobierno y al Congreso a fortalecer, no debilitar, las herramientas de resguardo territorial y participación comunitaria». Además, pidió respeto por las comunidades costeras y los pueblos originarios del sur de Chile.

“Eliminar la Ley Lafkenche no es avanzar. Es retroceder en democracia, en descentralización y en respeto por quienes viven, trabajan y cuidan el borde costero desde mucho antes que llegaran los intereses industriales. La inversión no puede pasar por encima de la dignidad ni de los derechos colectivos”, concluyó Emilia Nuyado

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, Matías Ramírez, aseveró que el expresidente Frei «parece gestor o lobista de los intereses de las salmoneras en el sur de nuestro país».

«Creemos que la Ley Lafkenche, si bien puede requerir ciertos ajustes, constituye un avance significativo en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, pero particularmente en áreas de protección donde incluso las salmoneras quieren instalarse», añadió el presidente de la Comisión de Pesca.

Por lo anterior, Ramírez tildó de «irresponsables» los dichos de Frei y señaló que «él debería promover, en este caso, una industria que no solamente respete el medioambiente, sino que signifique, evidentemente, un espacio de desarrollo para las regiones en las que se encuentra».

En una línea similar a la del legislador del PC, el diputado Daniel Melo (PS), integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que las declaraciones del exmandatario «son profundamente lamentables».

«Hablar de matar la Ley Lafkenche no sólo desconoce la legislación vigente, sino que borra décadas de lucha de los pueblos originarios por el resguardo de sus territorios. Esta ley no es un obstáculo para el desarrollo, como él insinúa, sino una herramienta para equilibrar la actividad económica con los derechos ancestrales y la protección del borde costero», enfatizó Melo.

Además, el diputado socialista sostuvo que «lo que les molesta a algunos es que ya no se pueden intervenir esos espacios sin diálogo, sin respeto por quienes han vivido ahí por generaciones. La Ley Lafkenche protege la pesca artesanal, cuida nuestros ecosistemas y entrega justicia territorial real».

Para el director Ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, resulta llamativo que «mientras en la conferencia de los océanos de la ONU, la relatora de Derechos Humanos y Medio Ambiente, Astrid Puentes Riaño, destaca a la Ley Lafkenche como un gran ejemplo para el mundo de gobernanza inclusiva, donde efectivamente los pueblos indígenas son reconocidos, tanto en cuestiones culturales como económicas, el expresidente Frei, en su calidad aparentemente de vocero de la industria salmonera, se plantea en contra de estas áreas».

«Esto nos muestra que hay una presión por parte de la industria salmonera por entrar tanto en las áreas protegidas como en las áreas de los pueblos originarios. Cuestión que es muy problemática porque es la expansión de esta industria, no su mantenimiento, la que está poniendo una presión en la vida de las personas en la zona sur del país y, sobre todo, está generando una contradicción y un conflicto que está alterando las condiciones de paz social de este territorio», cerró Costa.