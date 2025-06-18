Alcalde de Puente Alto apoya a Jara: "Tiene experiencia territorial y desplante"

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, anunció su respaldo a la precandidata presidencial Jeannette Jara del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH), a poco más de una semana de las primarias oficialistas.

En entrevista con CNN Chile, Toledo informó que trabaja con diversos municipios en un centro de estudio llamado Territorio y Comunidad, donde ha compartido con Jeannette Jara y el precandidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

“Hay diferentes alcaldes que han tomado distintas posiciones. Nosotros también redactamos un documento con varias propuestas y necesidades que vemos desde el municipalismo, porque es muy importante que se recojan estas problemáticas que vivimos cada día. Pero sin duda, nuestro corazón y nuestro sitio político está con Jara”, aseguró.

Entre los motivos, destacó que la exministra del Trabajo y Previsión Social tiene experiencia territorial y un gran desplante.

“Creo que es muy importante que un candidato presidencial pueda caminar por la calle. Si le quieren gritar, que le griten y que escuche, porque la gente tiene rabia, pena, está frustrada. Le golpean estos casos de corrupción”, subrayó.

Consultado por los dichos del senador PC Daniel Núñez, quien afirmó que existe algo de soberbia en el Socialismo Democrático al pensar que esta era una carrera ganada para Carolina Tohá, el alcalde sostuvo que “a muchos les crecieron los dientes, muchas veces quieren cerrar la puerta por dentro, que nadie más entre”.

“La postulación del Partido Socialista en su momento también responde a lo mismo. Hoy día se ha recorrido un camino bien largo, y yo creo que Jeannette Jara es una de las muy buenas candidatas que tenemos para ganar la primaria”, reiteró.